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Умер актёр из сериала “Зачарованные” и “Сверхъестественное”

27.06.2019

Умер известный американский актер Билли Драго, известный по своим ролям в сериалах “Сверхъестественное” “Секретные материалы” и “Зачарованные”. Он скончался на 74-м году жизни в понедельник, 24 июня, в Лос-Анджелесе. Причина смерти пока неизвестна. Об этом сообщило издание “Сегодня“.

Билли Драго (настоящее имя Уильям Юджин Берроуз) начал сниматься в кино в 1979 году. Его самые известные роли – демон Барбас в сериале “Зачарованные” и Фрэнк Нитти в “Неприкасаемых”.

Также актер снимался в сериалах “Сверхъестественное”, “Секретные материалы”, “Детективное агентство “Лунный свет”. Всего Драго сыграл в 107 картинах, а также несколько раз выступил в качестве продюсера и сценариста кино.

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