У Криму знайшли останки древньої птиці, що важила півтонни

За словами вчених з Російської академії наук, гігантські нелітаючі птахи вагою в півтонни, мешкали Європі, коли перші люди прибули сюди з Африки. Дослідники розкопали окаменелую стегнову кістку однією з таких птахів в печері на Кримському півострові. Настільки масивна птах була вперше виявлена в Північній півкулі.

Кістка довжиною 40 см і інші знайдені з нею скам’янілості датуються від 1,5 до 1,8 мільйонів років до н. е. Це дозволяє припустити, що птахи жили в Європі і тоді, коли древній предок сучасної людини, Homo erectus, досяг цієї частини світу 1.2. мільйони років тому.

Гігантські птахи цілком могли бути цінним джерелом м’яса, кісток, пір’я і яєчної шкаралупи для перших поселенців.

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Птахи такого розміру ніколи не надходили з Європи

Микита Зеленков, палеонтолог з Російської академії наук, сказав, що коли він вперше отримав для дослідження стегнову кістку, то подумав, що це останки давно вимерлій птиці-слона (эпиорниса) з Мадагаскару. За його словами, птиці такого розміру ніколи не надходили з Європи.

В ході дослідження з’ясувалося, що птах належала до давнього вигляду під назвою Pachystruthio dmanisensis. Це були приземкуваті, нелітаючі істоти, висота яких становила близько 3,5 метрів. Базуючись на вимірюваннях стегнової кістки, вчені підрахували, що птах важила близько 450 кг.

Незважаючи на те, що птах була великою і важкою, вона швидко піднялася на ноги. На це вказує наявність тонкої і довгою стегнової кістки. Інші останки, знайдені в печері, прояснюють, чому це сталося: гігантська птах жила поруч з деякими з найбільш грізних хижаків льодовикового періоду, у тому числі з шаблезубими кішками, гігантськими гепардами і гієнами.

Печеру, де були виявлені кістки, знайшли в минулому році під час будівництва автомагістралі. Наскільки поширені були ці великі птахи в Європі, невідомо.

Знахідка описана в Journal of Vertebrate Paleontology.

За матеріалами The Guardian

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