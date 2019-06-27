Україна витратила 600 мільйонів на суперечки з Коломойським за «ПриватБанку»

Ігор Коломойський

Судові процеси олігарха Ігоря Коломойського проти України в боротьбі за «ПриватБанк», обійшлися державі в 600 млн грн в 2018 році. Про це повідомляє видання «НВ Бізнес», з посиланням на добре обізнаного джерела.

При цьому наголошується, що інша сторона судових процесів

несе приблизно такі ж витрати на суди.

Заступник голови «Приватбанку» Галина Пахачук розповіла, що на

даний момент по банку в цілому проходить 600 ключових судових

процесів.

«Є менш знакові – їх 4800, а в цілому, якщо враховувати

наших роздрібних клієнтів – 238 тисяч судових процесів, тобто це фактично

60% судових позовів всієї банківської системи за різними спорах», — підкреслила

вона.

Судові процеси по ПриватБанку здійснюються в п’яти країнах: в Україні, Британії, Швейцарії, Кіпрі та в США. В Україні було винесено 9 рішень суду. Шість з них були на користь Коломойського.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Центральний апеляційний господарський суд задовольнив позов Національного банку України до компанії «Арлан», кінцевими бенефіціарами якої є колишні співвласники націоналізованого «Приватбанку» Коломойський і Геннадій Боголюбов.

Крім того повідомлялося, що Коломойському і Боголюбову вдалося вивести з

рахунків «Приватбанку» $5,5 млрд завдяки тому, що Нацбанк не побачив різниці

між українськими відділеннями банку та його філією на Кіпрі.