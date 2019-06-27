У Відні вибухнув житловий будинок: 10 постраждалих

У столиці Австрії – Відні – стався сильний вибух у житловому п’ятиповерховому будинку.

Внаслідок вибуху на вулиці Прессгассе в четвертому районі Відня будівля частково обрушилася з лицьового боку. Вибухова хвиля була відчутна на кількох сусідніх вулицях. У прилеглих будинках повибивало шибки у вікнах.

Представник пожежно-рятувальної служби розповів, що внаслідок події поранення отримали 10 осіб.

У зруйнованому будинку можуть досі перебувати люди. На місці працюють спеціальні служби.

Сусідні вулиці оточені поліцією. За версією пожежників, причиною вибуху міг стати витік газу.

Раніше в Італії під час вибуху житлового будинку на півночі країни загинули три особи – трагедія сталася в північній області Фріулі-Венеція-Джулія, в місті Горіція. Рятувальники витягли тіла загиблих з-під завалів будинку, що обвалився. Причиною вибуху вважають витік побутового газу. Будівля повністю обвалилася.