Померла головна зірка популярного ситкому «Альф»

У Каліфорнії у віці 75 років помер зірка популярного ситкому 1980-х років «Альф» – Макс Райт.

Як передає НАРОДНА ПРАВДА, про це повідомляє TMZ.

Відомо, що Макс Райт довгий час боровся з онкологією, в 1995 році йому діагностували лімфому, на якийсь час настала ремісія. У 2017 році від раку грудей померла дружина Макса Райта – Лінда. У пари є двоє дітей.

Макс Райт, відомий своїми ролями у фільмах «Весь цей джаз», «Свій в дошку», «Хапай і біжи». Найбільшу популярність йому принесла роль Віллі Таннера – глави родини, яка прихистила Альфа (серіал “Альф”). У 1998 році Райт був нагороджений премією Tony за роль Іванова (п’єса Антона Чехова), за цю роль актора навіть номінували на “Оскар”.

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