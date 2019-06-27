ЦВК затвердила форму і текст виборчого бюлетеня

Центральна виборча комісія (ЦВК) України затвердила форму і текст виборчого бюлетеня для голосування в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та в 199 одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року

Повідомила прес-служба ЦВК, передає Zrada.today.

“Комісія затвердила форму і текст виборчого бюлетеня з виборів народних депутатів України для голосування в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та в 199 одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року”, – йдеться в повідомленні.

Відповідне рішення комісія прийняла на засіданні 26 червня.

Текст бюлетеня в багатомандатному виборчому окрузі друкується з одного боку на державній українській мові на одному аркуші розміром 200х600 мм блакитно-сірого кольору.

На ньому міститься двоколірний водяний знак і захисними волокнами з використанням захисних графічних антисканерних елементів, виконаних із застосуванням захисних фарб, які мають флуоресценцію під дією ультрафіолетового опромінення, і елемента, який втрачає забарвлення внаслідок термічного впливу.

На бюлетені буде виконаний номер виборчої дільниці високим друком з застосуванням захисної фарби, яка проявляється на звороті бюлетеня.

ЦВК постановила, що в одномандатних виборчих округах бюлетені виготовляються за різними розмірами в залежності від кількості зареєстрованих кандидатів в народні депутати. Зокрема, до 6 кандидатів — розміром 200х200 мм, до 11 кандидатів — розміром 200х300 мм, до 18 кандидатів — розміром 200х400 мм, до 33 кандидатів — розміром 200х600 мм, до 50 кандидатів — розміром 200х800 мм.

У бюлетені, зокрема, вказуються в алфавітному порядку прізвища, імена (усі власні імена) та по батькові (за наявності) зареєстрованих у відповідному окрузі кандидатів. При цьому в разі повного збігу даних відомості про кандидатів розміщуються в бюлетені в порядку зростання дат народження.

Текст бюлетеня друкується з одного боку на державній українській мові на одному аркуші пісочного кольору.

На ньому міститься двоколірний водяний знак і захисні волокна з використанням захисних графічних антисканерних елементів, виконаних з застосуванням захисних фарб, які мають флуоресценцію під дією ультрафіолетового опромінення, і елемента, який втрачає забарвлення внаслідок термовпливу.

На бюлетені також буде виконаний номер виборчої дільниці високим друком з застосуванням захисної фарби, яка проявляється на звороті виборчого бюлетеня

Крім того, ЦВК створила комісію з представників політичних партій для здійснення контролю над виготовленням бюлетенів на державному підприємстві “Поліграфічний комбінат” Україна “.

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