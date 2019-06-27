Брейк-данс включили в програму Олімпійських ігор 2024

Брейк-данс, серфінг, скейтбординг та скелелазіння включили в програму Олімпійських ігор в Парижі.

У програму літніх Олімпійських ігор 2024 року включили одразу кілька нових видів спорту — на сайті Міжнародного олімпійського комітету вже з’явилося попередню заяву про зміну програми, передає Zrada.today.

Тепер на Олімпіаду можуть запросити спортсменів зі скейтбордингу, серфінгу, скелелазіння і брейк-дансу — глава МОК Томас Бах вважає, що це допоможе підтримувати зв’язок з молодим поколінням.

Крім того, дані види спорту вважаються найбільш гендерно-збалансованими та міськими — завдяки їм інтерес до Олімпійських ігор може значно підвищитися. Однак поки рішення прийнято попередньо — остаточно програму ігор затвердять на засіданні МОК в грудні цього року.

Відзначимо, що вперше скелелазіння і серфінг з’являться на літніх Олімпійських іграх вже у 2020 році — заходи пройдуть в Токіо.

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