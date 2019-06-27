Нейробіолог омолодив свій мозок і тепер розповідає всім, як зробити так само





Мозок — найбільш складний об’єкт у Всесвіті. Він складається з 100 млрд нервових клітин, а кількість з’єднань між ними більше, ніж кількість зірок. Цей орган бере участь у всьому, що ми робимо. Його збалансована робота є основою життя, повної щастя, здоров’я, благополуччя і мудрості. Але, на жаль, кожен день ми втрачаємо близько 85 тис. клітин мозку. І тільки наша поведінка може це змінити.



Поради одного з головних нейробіологів сучасності, Деніелу Дж. Амену (Daniel G. Amen), і розповісти вам про те, що саме він радить.



Таємниці мозку зацікавили Деніела Дж. Амена після того, як одного разу він вирішив вивчити власну томограму. У 37 років він подивився на свій знімок, і той здався йому нерівним і некрасива. Чоловік не пив, не курив, не вживав наркотики, але у нього були і деякі погані звички: вчений спав по 4-5 годин, щоб встигнути більше, пив дієтичну газовану воду, скаржився на зайву вагу і хронічний стрес.



«Я випробував „заздрість“ до мозку і захотів його поліпшити», — розповідає нейробіолог. Саме тоді Амен почав працювати над собою, відмовився від поганих звичок і виробив корисні.



Він заснував десятки клінік по всьому світу, які зайнялися вивченням мозку. За більш ніж 20 років учений зробив 70 тис. томограм людей з 90 країн світу і довів, що кожен з нас може уповільнити або навіть звернути назад старіння організму. А найкращим доказом його правоти стали поліпшення томограми самого Деніела.





Знімок мозку Деніела Дж. Амена.



Наші повсякденні звички можуть шкодити, або допомагати. Найбільш небезпечними для мозку є травми (наприклад, немає нічого гірше, ніж бити м’яч головою), наркотики і алкоголь, ожиріння (при збільшенні ваги розмір і активність мозку знижується), куріння, високий кров’яний тиск, діабет, токсини, недолік вправ, залежність від комп’ютерних ігор, надлишок кофеїну, недолік сну, стрес, вплив токсинів навколишнього середовища, довге сидіння перед телевізором і негативні думки.







Найкрутіша риса мозку — його гнучкість. Тому кожен може поліпшити стан здоров’я. Для цього Деніел Дж. Амен радить робити наступне:



Створювати позитивні соціальні зв’язки (ми переймаємо звички людей, які поруч). Постійно вчитися чомусь новому. Дотримуватися здорового харчування. Приймати полівітаміни та добавки з риб’ячим жиром. Вчитися музиці. Займатися фізкультурою. Танцювати. Спати мінімум 7 годин. Виробляти позитивне мислення. Висловлювати вдячність долі (нейробіолог називає подяку найкращим антидепресантом і обіцяє, що якщо кожен день записувати по 3 речі, за які ви вдячні, то вже через 3 тижні рівень щастя суттєво підніметься). Медитувати.





Мозок пацієнта, який прислухався до порад Амена.



Ясний розум починається зі здорового мозку. Щоб втілити свої мрії, необхідно, щоб мозок працював правильно і максимально ефективно. Домогтися цього можна тільки уважним ставленням до свого здоров’я. Треба назавжди відмовитися від шкідливих для мозку звичок і практикувати корисні. «Як тільки ви навчитеся любити свій мозок і позбудетеся від поганих навичок, ви зможете використовувати цей орган на повну потужність», — стверджує всесвітньо відомий нейробіолог.





Нейробіолог з дружиною, яка в усьому підтримує чоловіка.



Звичайно, кожен з нас знає про цих корисних звичках. Адже вся магія в тому, що саме такі базові речі, як хороше харчування, хороший сон і позитивний погляд на світ, і мають найбільше значення. На цьому фундаменті можна побудувати все. Але, скажіть чесно, чи вдається вам дотримуватися їх?