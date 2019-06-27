Шлейф від БПП: партія “Голос” відкликала Дмитра Огньова через зв’язок з депутатом від БПП

Після виявлення журналістами програми “Схеми” зв’язку між нардепом від Блоку Петра Порошенка Глібом Загорієм, в партії “Голос” вирішили відкликати свого кандидата у народні депутати в одномандатному окрузі №121 Львівської області Дмитра Огньова. Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Таке рішення прийняв номінаційний комітет за результатами внутрішньої перевірки, після того як до партії звернулася низка журналістів-розслідувачів та активістів., йдеться в заяві «Голосу».

Сам нардеп від БПП Гліб Загорій є співвласником фармацевтичної компанії «Дарниця» та фігурантом численних журналістських розслідувань.

На сайті партії “Голос повідомляється, що результати внутрішнього розслідування та дії Дмитра Огньова дали підстави стверджувати, що кандидат схильний ставити особистий інтерес вище результату командної роботи. Це прямо суперечить одному з дев’яти критеріїв, які партія висуває до своїх кандидатів-мажоритарників.