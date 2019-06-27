Заяви Трампа прозвучали напередодні його переговорів з прем’єр-міністром Японії

Президент США Дональд Трамп виступив з критикою нової американо-японського альянсу в сфері безпеки, який є стрижнем політики Токіо по забезпеченню безпеки.

Заяви Трампа прозвучали напередодні його переговорів з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе на полях саміту «Великої двадцятки» в Осаці на цьому тижні.

В інтерв’ю телекомпанії Fox у Вашингтоні в середу Трампа запитали, які двосторонні відносини він хотів би бачити з різними країнами, включаючи Японію.

«Майже всі країни світу використовують США в своїх цілях… Навіть, наприклад, Японія. У нас є договір з Японією. Якщо на Японію нападуть, то ми будемо боротися в Третьої світової війни, – сказав Трамп. – Ми вплутаємося, будемо захищати їх, будемо воювати ціною наших життів і нашого багатства. Будемо битися за будь-яку ціну, адже так? Але якщо нападуть на нас, то Японія зовсім не зобов’язана приходити до нас на допомогу. Вони можуть спостерігати за цим нападом по телевізору Sony».

Генеральний секретар кабінету міністрів Японії Есихидэ Суга у відповідь на прохання прокоментувати слова Трампа сказав, що уряди двох країн не обговорювали перегляд договору, і не погодився з тим, що цей пакт несправедливий.

«Зобов’язання США і Японії збалансовані», – заявив він на прес-конференції.

Відповідно до американо-японського договору про гарантії безпеки, який діє вже кілька десятиліть, США зобов’язалися захищати Японію, яка відмовилася від права вести війну після поразки у Другій світовій війні.

Японія, в свою чергу, надає військові бази, які Вашингтон використовує для проекції сили в Азії.

Мова, зокрема, йде про найбільшої концентрації американських морських піхотинців за межами США в Окінаві і передовому розгортанні авіаносної ударної групи на військово-морській базі Йокосука в районі Токіо.

Якщо погіршення американо-японських відносин призведе до припинення договору про гарантії безпеки, завдяки яким Японія знаходиться під «ядерною парасолькою» США, це може змусити США вивести значну частину своїх збройних сил з Азії на тлі нарощування військової потужності Китаю.

Це також змусить Японію шукати нові регіональні альянси і зміцнювати власну оборону, що викличе стурбованість з приводу поширення ядерної зброї в цьому напруженому регіоні.

Під час візиту до Японії в травні цього року Трамп сказав, що він розраховує на те, що японські військові стануть підкріпленням для американських збройних сил в Азії та інших регіонах, в той час як Токіо розвиває потенціал своїх сил для роботи далеко від своїх берегів.