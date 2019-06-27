Під поверхнею океану приховані величезні обсяги метану

Під поверхнею океану ховаються величезні обсяги замерзлого метану. Його вивільнення може викликати цунамі, зсуви і викид величезної кількості вуглецю в нашу і без того гарячу атмосферу. При цьому вчені ще не визначили точну кількість метану під водою, як і всі місця його знаходження. Про цю проблему говорили 25 червня на щорічній Науковій конференції з астробіології у Вашингтоні (США).

Заморожений метан на нашій планеті бере набагато більше форм, ніж вчені думали раніше, і тільки зараз вони починають дізнаватися деякі з них.

Заморожений метан, також відомий як гідрат метану, складається з молекул метану, укладених в кристали замороженої води. Він виглядає, як лід, і утворюється при низьких температурах і високих тисках в океані. Вважається, що метан під поверхнею океану містить від 15 до 40% вуглецю Землі.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Потенційна біологічна небезпека

Оскільки заморожений метан зберігає більшу частину вуглецю Землі, він, ймовірно, відіграє велику роль у рециркуляції вуглецю між атмосферою та живими істотами. Метан — це потенційне джерело енергії, але також і велика біологічна небезпека. Раптовий викид метану в океан швидко змінить тиск води, що може призвести до небезпечних зсувів і цунамі. У вільному стані метан також легко запалюється.

Зараз вчені намагаються з’ясувати, скільки гідрату метану існує на Землі і як він може взаємодіяти з океаном та атмосферою. Більшість дослідників вважає, що заморожений метан містить 2000 гігатонн (109 тонн) вуглецю, в той час як інші говорять, що це число наближається до 200 гигатоннам. За найсміливішими оцінками, метан, прихований під поверхнею океану, містить від 5000 до 10000 гігатонн вуглецю.

Частково плутанина пов’язана з тим, що заморожений метан приймає як мінімум п’ять форм. Деякі типи гідрату метану добре відомі — наприклад, заморожений метан, який знаходиться під місцями активного викиду метану з морського дна. У той же час метан, знайдений в тонких шарах піску пару метрів нижче морського дна, все ще залишається загадкою для дослідників.

За матеріалами Live Science

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