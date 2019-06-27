На Київщині вщент спалили маршрутки

У селі Бишів Макарівського району в ніч на четвер, 27 червня, невідомі спалили три автобуси. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Київській області.

Внаслідок НП ніхто не постраждав.

“Встановлено, що невідомий шляхом вільного доступу проник на територію сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, де підпалив автотранспорт. Транспортні засоби були неприбуткові, комерційної складової в їх поїздках не було”, – йдеться в повідомленні.

Так, два автобуси “Богдан” знаходяться в оренді благодійного фонду і здійснювали безкоштовне перевезення пільгових категорій населення на території Макарівського району та столиці впродовж останніх шести років.

Ще один знищений автобус Ivan курсував маршрутом Макарів-Чорногородка, конкурентів на даному маршруті немає, маршрут не прибутковий, жодних конфліктів з приводу даного маршруту ніколи не виникало.

У поліції зазначили, що раніше неодноразово зверталися до місцевих органів влади з приводу установки відеокамер спостереження “Безпечне місто”, проте ніяких результатів це не надало.

Порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.