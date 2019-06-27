Співака Кікабідзе загнобили за думку про ситуацію в Грузії

Співака Вахтанга Кікабідзе розкритикували за думку щодо ситуації в Грузії. В інтерв’ю російському виданню Кікабідзе висловився про акції протесту в Тбілісі.

Співак заявив, що підтримує опозицію, передає Zrada.today.

«А на чиїй я повинен бути стороні? Привезли депутацію, посадили в парламент представника Росії. Та такого історія не пам’ятає! Ось з цього все і почалося », – цитує його видання.

Він не виключає, що грузинська влада могла навмисно запросити російського депутата в місцевий парламент, щоб «вивести на вулиці війська».

Кікабідзе підтримав заборону на авіасполучення між Росією і Грузією. Він вважає, що через гроші грузини не повинні відмовлятися від патріотизму і моралі. Більш того, упевнений виконавець, росіяни в цій ситуації постраждають більше.

Слова Кікабідзе обурили депутата Держдуми Вадима Манукяна. Він піддав 80-річного артиста різкому засудженню. Парламентарій поскаржився на те, що у нього «не виходить поважати» Кікабідзе через його «старечі бредні».

Нагадаємо, Протести в Грузії почалися 20 червня через виступи в парламенті російського депутата, члена Комуністичної партії РФ Сергія Гаврилова. У ніч на 21 червня силовики зробили спробу розгону демонстрацій в результаті чого кілька сотень людей постраждали й були затримані. Після цього спікер грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе оголосив про свою відставку. Пізніше президент Саломе Зурабішвілі закликала населення зберігати спокій, зазначивши, що демонстрації в країні вигідні тільки Москві.

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