Глобальне потепління викликає нагрівання Світового океану — цей процес можна спостерігати практично у всіх регіонах планети. Тим не менш, одна смуга води, відома як «екваторіальний холодний мова», протистоїть цій тенденції.

Розташований уздовж лінії екватора і тягнеться від Перу до західної частини Тихого океану, «холодний мова» не нагрівається завдяки пассатам в регіоні. Пасати дмуть між тропіками круглий рік, у Північній півкулі з півночі-північного сходу, у Південному — з південно-східного напрямку. Ці вітри несуть теплу воду з поверхні, стимулюючи більш холодну підніматися з глибин.

Чому «холодний мову» спантеличив учених

Якщо навіть не брати до уваги вплив цих вітрів, холодний мова все одно спантеличує вчених. Сучасні комп’ютерні моделі клімату припускають, що води в цьому регіоні повинні були нагріватися протягом десятиліть більш швидкими темпами, ніж в решті частини Тихого океану з-за зростання викидів парникових газів.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Це контрастує з даними, які показують, що температури в районі «холодного мови» залишалися відносно низькими і стабільними. Усереднена (або медіанна) модель свідчить, що за останні шість десятиліть «холодний мова» повинен був підніматися на 0,8 градуса С або більше, але реальне значення становить всього 0,4 градуса С і менше.

Група вчених на чолі з Річардом Сигером з Колумбійського університету опублікувала результати дослідження в журналі Nature Climate Change, в якому показано, як спостерігається поведінка «холодного мови» може бути сумісний з моделями глобального потепління.

Протягом декількох поколінь вчені моделювали холодні язики, які простягаються далеко на захід. Тому в моделях розглядалася екваторіальна середовище з дуже високою відносною вологістю і надто низькими швидкостями вітру. Ці показники роблять температуру поверхні моря дуже чутливою до збільшення викидів, отже, попередні моделі нагрівання океану припускали, що «екваторіальний холодний мову» буде нагріватися швидше.

Насправді чутливість поверхні моря значно нижче. Збільшення температури, яке могло б статися із-за зростання викидів парникових газів, нівелюється надходженням холодної води знизу. Як вже було сказано, це відбувається завдяки пассатам.

Таким чином, «холодний мову» нагрівається менше, ніж води над тропічним заходом Тихого океану або води на північ і південь від екватора. Цей район не буде реагувати на глобальне потепління так само, як інші ділянки води.

За матеріалами Newsweek

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