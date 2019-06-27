Нову Mazda3 представили в Україні

Mzada3 четвертого покоління, зберігши загальну візуальну стилістику, але ставши ще більш елегантною, пропонує покупцям куди більше, ніж здається на перший погляд. Інженери японської компанії серйозно перекроїли шасі, кузов і силові агрегати, додані системи комфорту і безпеки. Силова структура кузова, наприклад, отримала протягнуті в різних напрямках закільцьовані набори підсилювачів, які збільшили його жорсткість. Плюс нові елементи, краще гасять енергію удару.

Підвіски (спереду McPherson, ззаду — нова торсіонна балка) змінили геометрію і отримали нові втулки, що в сумі поліпшило точність і лінійність відгуків машини. Крім того, Mazda3 отримала нову систему контролю вертикальної завантаження коліс, що працює в парі з уже відомою технологією G-Vectoring Control Plus. Все для того, щоб водій міг не тільки отримувати задоволення від водіння, але і був у безпеці, як і пасажири.

В Україні нова Mazda3 доступна в кузовах хетчбек і седан. Моторів запропоновано два: 1,5-літровий бензиновий Skyactiv-G зі 120 л. с. потужності і 1,8-літровий дизель Skyactiv-D на 116 кінських сил. Коробки передач — 6-ступінчасті автоматичні.

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Хетчбеку випускається в двох комплектаціях — Style і Exclusive, топова Premium покладається тільки седану з дизельним двигуном. Стартова ціна автомобіля — 675 900 грн. за версію з бензиновим мотором. Найдешевший дизельний варіант обійдеться в 755 900 грн. Середня комплектація стартує від 729 900 грн., ну а за топовий седан просять 839 900 грн.

Опубліковано на правах реклами