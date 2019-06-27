У Києві посеред вулиці п’яний чоловік влаштував стрілянину, є постраждалий

У столиці правоохоронці затримали зловмисника, який поранив з пістолета перехожого. Правопорушник здійснив два постріли: одна з куль випадково потрапила у чоловіка, що стояв біля пішохідного переходу на світлофорі. Розпочато кримінальне провадження, передає УНН із посиланням на прес-службу поліції Києва.

До Оболонського управління поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Автозаводській чоловіка поранили у руку. На вказану адресу відразу виїхала слідчо-оперативна група, загони патрульних та швидка медична допомога.

На місці події до правоохоронців звернувся 56-річний киянин, який розповів, що їхав на велосипеді та зупинився на світлофорі, як раптом у нього вистрелив невідомий. Потерпілого госпіталізували до медичного закладу з діагнозом вогнепальне поранення передпліччя.

Правоохоронці провели комплекс оперативних заходів та невдовзі затримали підозрюваного. Ним виявився 41-річний уродженець Київської області. Зловмисник з явними ознаками алкогольного сп’яніння поводився агресивно. При поверхневому огляді правоохоронці виявили у нього предмет, схожий на пістолет для відстрілу гумових куль. Наразі вилучений предмет направили на проведення експертизи.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

: stopcor.org

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.