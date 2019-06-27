У Миколаєві правоохоронці викрили бордель для моряків та іноземців

У Микалаєві оперативники Управління карного розшуку і територіальних відділів викрили сутенерів, які створювали борделі для іноземців. Про це повідомляє zrada.today з посиланням на прес-службу МВС.

.У ході спецоперації працювали понад 80 правоохоронців: оперативники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми (бордель), працівники Слідчого управління, процесуальні керівники обласної прокуратури, а також були залучені бійці роти поліції особливого призначення, прикордонники Азово-Чорноморського регіонального управління ДПСУ.

Більше півроку оперативні співробітники відстежували злочинну діяльність групи, які організували бізнес (бордель) з надання секс-послуг на території обласного центру. До складу угрупування входили сутенери, звідники-таксисти, власники житла, так звані адміністратори та повії. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що організаторками є жінки, 44-х, 41-го та 66-ти років. Між собою вони не були знайомі, проте обслуговували одну категорію клієнтів.

Для створення місць розпусти сутенерки винаймали три квартири у Миколаєві, де більше десяти повії надавали послуги сексуального характеру. Зловмисниці здійснювали контроль за дисципліною повій, графіком їхнього виходу на роботу. Таксисти відстежували прибуття іноземних кораблів, підшукували клієнтів, чекаючи їх на прохідній у портах та доставляли на квартири.