Американські школярі придумають ім’я марсіанському роверу

Національне управління по аеронавтиці і дослідженню космічного простору США опублікувало на своєму сайті повідомлення з оголошенням конкурсу імені для марсохода, який запустять до Червоної планети в наступному році.

Зараз ровер має робочу назву «Марс-2020». Він важить трохи більше тисячі кілограмів. Його довжина — близько трьох метрів, ширина — 2,7 метра, а висота — 2,2 метра. Нещодавно його оснастили підвісною системою, кожне з коліс якої має діаметр 52,5 сантиметри. Космічне агентство запропонує школярам початкової, середньої та старшої шкіл США придумати для нього ім’я. Таким чином в агентстві сподіваються залучити дітей до інженерії, науки і майбутнього дослідження Марса.

За словами керівника місії Джорджа Таху, такі конкурси, як Name the Rover, являють собою відмінну можливість для молодих людей втягнутися в освітній процес за межами школи і стати частиною подорожі, яка допоможе зрозуміти перспективи розвитку життя за межами Землі.

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Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Цей конкурс став лише однією з програм популяризації науки NASA. У травні агентство запропонувало всім бажаючим відправити своє ім’я на Марс. Для цього необхідно заповнити реєстраційну форму, в якій потрібно вказати ім’я та прізвище.

Сам конкурс розпочнеться цієї осені. Він використовує не тільки дітей, але й дорослих, так як оцінювати варіанти пропонують повнолітнім громадянам США, які спершу повинні пройти реєстрацію.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», «Марс-2020» призначений для пошуку ознак минулого мікробної життя на четвертій планеті. Він вивчить клімат і геологію планети, а також допоможе у витягу та транспортування зразків грунту на Землю. Разом з ним на Марс доставлять вертоліт, який вперше дозволить запустити літальний апарат на іншій планеті. У січні пройшли перші льотні випробування, а нещодавно апарат піддали впливу низьких температур (близько мінус 129 °С) і перевірили його кріплення з марсоходом.

Старт місії заплановано на липень 2020 року. Якщо запуск відбудеться за розкладом, то ровер прибуде до Червоної планети в лютому 2021-го.

За матеріалами Naked-science

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