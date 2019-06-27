Військовий літак скинув паливні баки на місто в Індії

Через менш ніж півроку після того, якчерез конфлікт із Пакистаном індійські ВПС втратили військовий гелікоптер, армія Індії ледь не втратила і винищувача-бомбардувальника Jaguar.

Інцидент стався 27 червня на півночі країни, коли літак зіткнувся з птахом – під час зльоту винищувача він потрапив в один із двигунів, через що повітряне судно почало знижуватися.

Щоб набрати висоту, пілот вирішив скинути підвісні паливні баки і світлодимові (навчальні) бомби. У цей момент він пролітав над житловим районом міста Амбала (штат Харьяна). До місця того, де це сталося, прибули карети швидкої допомоги та пожежна команда, однак про постраждалих або руйнування не повідомляється.

При цьому сам пілот сів у результаті благополучно.

У ВПС Індії обіцяють провести ретельне розслідування.