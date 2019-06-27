Гонконг зайняв перше місце в рейтингу найдорожчих міст

Другий рік поспіль Гонконг визнано найдорожчим містом світу для емігрантів. За ним слідують Токіо, Сінгапур і Сеул.

Дослідження вартості життя Mercer 2019 включало більше 500 міст, у кожному з яких були проаналізовані ціни на більш ніж 200 послуг і товарів, включаючи житло, транспорт, їжу, одяг, товари для будинку і розваги.

Цюріх виявився єдиним європейським містом в першій десятці, посівши п’яте місце, в той час як Шанхай посів шосте, а Ашхабад в Туркменістані — сьоме місце.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Пекін, Нью-Йорк і Шеньчжень посіли восьме, дев’яте і десяте місця у рейтингу відповідно.

На іншому кінці спектру виявилися Туніс — столиця Тунісу, Ташкент в Узбекистані і столиця Пакистану — Карачі. Вони зайняли 209, 208 і 207 місця відповідно.

Десять найдорожчих міст світу

Гонконг, Китай

Токіо, Японія

Сінгапур, Сінгапур

Сеул, Південна Корея

Цюріх, Швейцарія

Шанхай, Китай

Ашхабад, Туркменістан

Пекін, Китай

Нью-Йорк, США

Шеньчжень, Китай

За матеріалами Independent

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