Гонконг зайняв перше місце в рейтингу найдорожчих міст

Другий рік поспіль Гонконг визнано найдорожчим містом світу для емігрантів. За ним слідують Токіо, Сінгапур і Сеул.
Дослідження вартості життя Mercer 2019 включало більше 500 міст, у кожному з яких були проаналізовані ціни на більш ніж 200 послуг і товарів, включаючи житло, транспорт, їжу, одяг, товари для будинку і розваги.
Цюріх виявився єдиним європейським містом в першій десятці, посівши п’яте місце, в той час як Шанхай посів шосте, а Ашхабад в Туркменістані — сьоме місце.
Експрес-інформація по країні
Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.
Вік – 4,54 млрд років
Середній радіус – 6 378,2 км
Середня окружність – 40 030,2 км
Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)
Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида
Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий
Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)
Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)
Кількість країн: всього 252, незалежних 195
Кількість мов у світі – близько 6 000
Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)
Кількість національностей – близько 2 000
Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)
Пекін, Нью-Йорк і Шеньчжень посіли восьме, дев’яте і десяте місця у рейтингу відповідно.
На іншому кінці спектру виявилися Туніс — столиця Тунісу, Ташкент в Узбекистані і столиця Пакистану — Карачі. Вони зайняли 209, 208 і 207 місця відповідно.
Десять найдорожчих міст світу
За матеріалами Independent
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