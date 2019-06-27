Зеленський запропонував українофобу Комарницькому очолити Луганську ОВГА

Блогер та журналіст Денис Казанський оприлюднив інформацію про те,

що головою Луганської ОВГА хочуть призначити екс-регіонала і українофоба,

ек-депутата від Партії регіонів Віталія Комарницького.

«Призначення губернаторів, схоже, стає серйозною

фейлом нової влади. Якщо в списку кандидатів у нардепи від «Слуги народу» ми

дійсно бачили в основному нові обличчя або взагалі маловідомих людей, то

на чолі областей тепер ставлять відверто токсичних персонажів з похмурим

бекграундом», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Казанський нагадав, що Комарницький відомий своїми

«досить дрімучими, українофобськими поглядами». «Він відкрито жалкував з приводу

проголошення незалежності України в 1991 році, вважав, що незалежність

стала наслідком «хуторянської ідеології» і молов схожі дурниці.

Але навіть якщо закрити очі на українофобію і підігравання

сепаратистам, абсолютно незрозуміло за які заслуги Комарницький взагалі потрапив на

таку посаду. Що нового може запропонувати нещасної Луганщині заштатний

регіонал, який протирав штани в облраді на третіх ролях і служив ректором

в одному з найбільш корумпованих луганських вузів?» – написав журналіст.

Він також зазначив, що кандидатуру Комарницького і ще семи

губернаторів запропонував президент Володимир Зеленський, а затвердили їх у

уряді і «наші патріотичні в світі міністри з НФ і БП».

Призначення голів ОДА, схоже, стає серйозною фейлом нової влади. Якщо в списку кандидатів у нардепи від “Слуги…

Posted by Денис Казанський on Wednesday, June 26, 2019

Раніше SKELET-info повідомляв подробиці, ніж Зеленський розплатиться за перенесення своєї Адміністрації з вулиці Банкової в Український дім.