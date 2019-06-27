Зеленський запропонував українофобу Комарницькому очолити Луганську ОВГА

Блогер та журналіст Денис Казанський оприлюднив інформацію про те,
що головою Луганської ОВГА хочуть призначити екс-регіонала і українофоба,
ек-депутата від Партії регіонів Віталія Комарницького.
«Призначення губернаторів, схоже, стає серйозною
фейлом нової влади. Якщо в списку кандидатів у нардепи від «Слуги народу» ми
дійсно бачили в основному нові обличчя або взагалі маловідомих людей, то
на чолі областей тепер ставлять відверто токсичних персонажів з похмурим
бекграундом», – написав він на своїй сторінці в Facebook.
Казанський нагадав, що Комарницький відомий своїми
«досить дрімучими, українофобськими поглядами». «Він відкрито жалкував з приводу
проголошення незалежності України в 1991 році, вважав, що незалежність
стала наслідком «хуторянської ідеології» і молов схожі дурниці.
Але навіть якщо закрити очі на українофобію і підігравання
сепаратистам, абсолютно незрозуміло за які заслуги Комарницький взагалі потрапив на
таку посаду. Що нового може запропонувати нещасної Луганщині заштатний
регіонал, який протирав штани в облраді на третіх ролях і служив ректором
в одному з найбільш корумпованих луганських вузів?» – написав журналіст.
Він також зазначив, що кандидатуру Комарницького і ще семи
губернаторів запропонував президент Володимир Зеленський, а затвердили їх у
уряді і «наші патріотичні в світі міністри з НФ і БП».
Призначення голів ОДА, схоже, стає серйозною фейлом нової влади. Якщо в списку кандидатів у нардепи від “Слуги…
Posted by Денис Казанський on Wednesday, June 26, 2019
Раніше SKELET-info повідомляв подробиці, ніж Зеленський розплатиться за перенесення своєї Адміністрації з вулиці Банкової в Український дім.