Після масштабних обшуків ДБР у Міноборони забрали право закуповувати продукцію для ВСУ

Ексрадник п’ятого президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков повідомив про те, що сьогодні вранці ДБР завершило обшук в Головному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. Про це повідомляє кореспондент Zrada.today.

Варто зазначити, що саме Ігор Бірюков займав одночасно дві посади: посаду радника Петра Порошенка та посаду позаштатного радника глави Міноборони.

За словами чиновника, Державне бюро розслідувань не виявило компромату, однак вилучило в організації всі зразки-еталони на підставі яких проводиться контроль якості та всі комп’ютери з документацією на розробку.

“Слідчі ДБР закінчили обшуки в Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ сьогодні вранці. Ні, вони не знайшли гроші або злата-срібла. Ні, вони не знайшли ніяких компроматів. А вони і не шукали. Слідчі ДБР вилучили оригінали всієї робочої документації, всіх технічних умов (ТУ), всі зразки-еталони на підставі яких проводиться контроль якостіта всі комп’ютери з документацією на розробку”. – повідомив своїй сторінці у Facebook ексрадник Петра Порошенка.