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Стало відомо про махінації при ремонті Шулявського моста в Києві

27.06.2019

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував за спотворення результатів тендеру дві компанії, які брали участь в реконструкції Шулявського шляхопроводу в Києві.

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

“Дані, які стали основою для рішення АМКУ, детективи НАБУ отримали під час досудового розслідування можливих зловживань при реконструкції Шулявського шляхопроводу, зокрема, мова йде про відомості, що вказують на можливу пов’язаність учасників закупівлі – ТОВ “Північно-український будівельний альянс” і ТОВ “Спецбуд-Плюс”, – йдеться в повідомленні.

АМКУ в свою чергу провів власне розслідування, яким підтвердив ці факти і встановив факт змови при будівництві ще двох об’єктів: корпусу Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова та реконструкції гімназії № 59 імені А.М. Бойченко в Голосіївському районі Києва.

Компанії за цими трьома фактами були оштрафовані на загальну суму 262 млн грн. Компаніям також заборонено протягом найближчих 3 років брати участь у тендерах.

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