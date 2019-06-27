РПЦ: час назад

По частині дивних висловлювань та безглуздих ініціатив ієрархи Російської православної церкви вже перевершують навіть найбільш одіозних політиків.

Негаразд щось у Російської православної церкви. І, судячи з усього, далі буде тільки гірше.

Днями митрополит Бєлгородський і Старооскольський Іоанн заявив, що перемогу у Великій Вітчизняній війні здобули хрещені люди, а нехрещені загинули через безбожництва.

«Є дуже показовий для всіх нас урок, — сказав він. — У перші місяці війни більше 60 відсотків Червоної армії, тобто молодих бійців, які були народжені вже в безбожний час, більшість з них не були хрещеними — вони були вбиті. Це була жертва несумірна. Це була жертва, яка була принесена за безбожництво. І війну виграли хрещені люди, ті, хто були покликані, щоб духовно перемогти».

Сильне заяву!

Звичайно, можна було б запитати митрополита: а що, юнаків, радянських, нехрещених, що досягли призовного віку в 1942-1945 роках, на фронт не брали?

Втім, ставити які-небудь питання безглуздо.

По частині дивних висловлювань Російська православна церква, здається, вже перевершила навіть найбільш одіозних політиків.

Прикладів за останні роки не злічити.

Один із церковних ієрархів, наприклад, вимагає ввести православний дрес-код, інший пропонує всюди вивішувати прізвища, адреси і телефони супротивників «сімейних цінностей» (отакі «розстрільні списки»), третій називає матерів-одиначок нецензурним словом (мабуть, щоб підняти рівень духовності в країні), четвертий вважає вигадкою ВІЛ, оскільки, за його словами, вірус імунодефіциту людини ніхто не бачив, п’ятий заявляє, що інтернет — вісник пришестя Антихриста, шостий освячує атомний підводний човен (тобто зброя масового знищення), сьомий вимагає заборонити оперу, нібито ображає Ісуса Христа…

Не відстають від ієрархів і прості віруючі.

Ще в 2006 році в Петербурзі виник справжній «мавпячий процес»: п’ятнадцятирічна гімназистка зажадала через суд, щоб у школі замість «застарілого і помилкового» дарвінізму викладали концепт божественного створення світу. А в 2011 році влада Бєлгородської області, прийнявши спеціальний документ про «Заходи щодо забезпечення духовної безпеки», заборонили День святого Валентина: це, мовляв, не наше свято, не православний. Активісти «істинної віри» також вимагали зняти постановку п’єси з роману «Лоліта» Набокова (руйнує моральність), скасувати оперу Шостаковича «Балда» (дискредитує церкву), хрестити Діда Мороза (щоб був православним), закрити (оскільки це язичництво) жартівливий музей Баби-Яги.

Справа доходить до анекдотичних форм. Як, за чутками, в радянський час одна з фабрик збиралася до ювілею Леніна випустити духи «Запах Ілліча», так за останній час вже не за чутками з’явилися у нас «православні журналісти» (чим вони відрізняються від звичайних, нікому не зрозуміти), «православні соціологи» (те ж питання), «православні ріелтори», «православні лікарі», «православні вчителя». У Петербурзі утворилося навіть «православне козацьке таксі» (де водій у разі гострої ситуації на дорозі, ймовірно, спочатку буде осіняти себе хресним знаменням, а вже потім — гальмувати), а також — «православна перукарня».

Продовжувати можна до безкінечності.

Я сам чув, як на одному зі світських заходів якийсь священик, правда ще досить молодий, заявив: «Ми не дозволимо витирати брудні черевики лібералізму про Святу Росію». На іншому заході я дізнався, що, виявляється, історична героїня Франції Жанна д’Арк була православною, за це її злісні католики і спалили. А коли я надрукував в одному товстому журналі статтю про антропогенезі, то якась авторка (між іншим, доктор наук) на повному серйозі відповіла мені, що, мовляв, наші православні святі ходили по воді, аки посуху, бачили і чули на відстані, зцілювали накладенням рук — і без всяких там антропогенезов бісівських.

Дивно ще, що православна громадськість не протестує проти вивчення в школах творів Льва Толстого, який був відлучений від церкви як раз за критику РПЦ. Правда, в 2011 році вийшла книга архімандрита Тихона (Шевкунова), де є такий епізод. Помирає режисер Сергій Бондарчук — тяжко мучиться, викликають до нього священика. І що ж той бачить: над ліжком Бондарчука висить портрет Льва Толстого. Який жах! Адже Толстой відлучений від церкви. Ну — портрет тут же знімають, вішають святу ікону, і в цей же момент з дахів сусідніх будинків зриваються хмари ворон і з дикими криками несуться геть. Це полетіли дияволи, які вже збиралися потягти душу Бондарчука в пекло. Висновок напрошується сам собою: кожен, у кого вдома є хоча б томик Толстого, приречений відправитися в пекло.

А як вам подобається ідея створення «православних дружин», які будуть перешкоджати антицерковним акціям, ідея збройних православних патрулів», які вийдуть на вулиці міст, і навіть ідея спеціального «владычного полку» для захисту патріарха і православ’я? Цікаво, як відреагувала б російська влада, якби на мітинги проти фальсифікації виборів, у свою чергу, стали б закликати до створення озброєних «демократичних дружин» і «ліберальних полків»?

Втім, бог з ними, з полицями. Є факти набагато більш драматичні. Наприклад, коли «Дари волхвів», християнські святині, експонувалися в Росії, поклонитися їм прийшли в Москві 400 тисяч, а в Петербурзі — 160 тисяч осіб. При цьому, за даними ЗМІ, більшість прийшла «за здоров’ям»: «… у Петербурзі один із віруючих пояснив мені, що хворий на важку форму туберкульозу і сподівається вилікуватися, поцілувавши скриньку. Інші віруючі говорили, що не довіряють лікарям <…>, а вірять тільки в потойбічні сили, тому прийшли поклонитися святим реліквіям».

І далі журналіст, що висвітлював цей захід, пише: «Примітно, що сама процедура поклоніння була організована таким чином, що створювала реальну небезпеку передачі найрізноманітніших інфекцій — від банальних застуд до того ж туберкульозу. Люди довгий час стояли в натовпі, щільно притиснуті один одному, а потім по черзі цілували пластиковий чохол скриньки, де лежали артефакти. Саме так розноситься інфекція майже будь-якого типу — грип, герпес і багато іншого. Однак жоден медичний чиновник, який займається контролем інфекційної ситуації в Росії, не наважився висловитися з цього приводу. Промовчали комітети охорони здоров’я Москви і Петербурга, промовчав і колишній головний санітарний лікар країни, раніше висловлювався за будь-якого, самого безглуздого, приводу. Більше того — навіть рядові інфекціоністи не наважувалися заговорити публічно, під своїми іменами і з зазначенням своїх посад».

Хочеться запитати — в якому столітті ми, росіяни, живемо? «Яке, милі, у нас тисячоліття на дворі?»

Колись, у романтичні часи Перебудови, мені, людині невіруючій, здавалося, що відродження Російської православної церкви призначена дуже важлива роль у долі нашої країни: вона може стати зразком високої моралі, освіченості, гуманізму, колектором нової ідентичності росіян.

На жаль, я помилився.

Церковний годинник пішли не вперед, а назад.

І зараз, слухаючи або читаючи виступи деяких ієрархів РПЦ, дійсно перестаєш розуміти, яке у нас нині тисячоліття.