Свастику відокремили від пропаганди

«Зваживши на аптекарських вагах», Держдума дозволить демонстрацію нацистської символіки в кіно і літературі, але для соцмереж сувору заборону, судячи з усього, збережеться.

Депутати Держдуми схвалили у вівторок у першому читанні законопроект, який скасовує в Росії тотальну заборону на демонстрацію нацистської символіки і атрибутики, схожої з нею до ступеня змішування (зразок коловратов).

Показувати свастику можна буде у творах науки, літератури, мистецтва та в ЗМІ. Нинішня заборона також не буде діяти у відношенні шкіл і університетів, чиї викладачі розповідають учням про Другій світовій війні і демонструють, наприклад, історичні фотографії з військовою формою або технікою нацистів.

«Головне, щоб символіка не пропагувала нацистську ідеологію», — пояснила на засіданні голова комітету Держдуми з культури Олена Ямпольська. В самому законопроекті вказується, що демонстрація свастики буде дозволена в певному контексті — «за умови засудження нацизму, формування негативного ставлення до ідеології нацизму та відсутності ознак пропаганди або виправдання нацизму».

Чинне в даний момент законодавство таких положень не містить. В ньому прописана заборона на використання в Росії в будь-якій формі нацистської символіки як «ображає багатонаціональний народ і пам’ять про понесені в роки Великої Вітчизняної війни жертви».

Також заборонена пропаганда чи публічна демонстрація атрибутики або символіки організацій, які співпрацювали з групами, організаціями, рухами або особами, які визнані злочинними або винними у скоєнні злочинів згідно з вироком Нюрнберзького трибуналу, або вироками, винесеними в період Великої Вітчизняної війни, Другої світової війни, зазначається у супровідних матеріалах до законопроекту.

У результаті під заборону підпадає навіть документальна кінохроніка, історичні фотографії, картини і т. д. Теоретично можуть заборонити і будь-радянський фільм, у якому є кадри з німцями у нацистській формі кшталт «Звичайного фашизму», «Сімнадцяти миттєвостей весни» і т. д., хоча ці кінострічки демонструють жахи війни і прославляють подвиг і героїзм наших солдатів у боротьбі з фашистами.

Справа дійшла до того, що Мінкульт став побоюватися видавати прокатне посвідчення фільмам, де є кадри з нацистською атрибутикою, розповіли в Держдумі. «Склалася правова колізія і нам треба виправити цю прикру кривизну», — закликала переписати чинний закон Ямпільська. При цьому вона підкреслила, що мова не йде про лібералізацію антиекстремістського законодавства. «Ми говоримо про державницький підхід — люди, які хочуть прославляти подвиг нашого народу, не повинні наражатися на штрафи», — сказала депутат.

Однак колишній прокурор, депутат від КПРФ Юрій Синельщиков зауважив їй, що в законопроекті використовується «непроста конструкція», яка може створити проблеми в судовій практиці. Інші депутати також не могли збагнути, в чому саме має виражатися правило про «засудження і відсутності ознак пропаганди нацизму» при демонстрації відповідної символіки.

Але Ямпільська запевнила, що запропоновану формулювання автори документа «зважували на аптекарських вагах», хоча вона і не виключила можливості її уточнення до другого читання. «Засудження необов’язково має висловлюватися на словах, воно повинно відчуватися», — зауважила при цьому глава комітету.

Між тим, прийнятого в першому читанні варіанту законопроекту не випливає, що заборону знімуть щодо матеріалів із зображенням нацистської символіки, що розповсюджуються в інтернеті, зокрема у соцмережах. Тобто, публікуючи фотографію свого дідуся, який топче нацистський прапор, людина повинна розуміти, що не уникне відповідальності, навіть якщо тричі засудить ідеологію нацизму.

Ямпільська лише не виключила, що до другого читання в законопроекті з’являться норми про те, що заборона не буде діяти у відношенні «музейної діяльності, реконструкторів і творів науки, мистецтва і літератури, поширюваних, в тому числі через інтернет».

Іншими словами, зберігається небезпека, що правоохоронці продовжать виписувати штрафи інтернет-користувачам за фотографії зі свастикою, якщо це тільки не кадри з кінофільмів, книг і картин.

Між тим, за даними міжнародної правозахисної групи «Агора» з 2012 року в Росії в дев’ять разів зросла кількість справ, порушених за фактом публічної демонстрації забороненої символіки, а заарештовувати по цій статті стали в шість разів частіше. Всього ж за цією статтею за останні п’ять років покарали більше шести тисяч осіб — в середньому, близько сотні випадків кожен місяць.