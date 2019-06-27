Гроза в Києві: ураган зірвав дах і повалив дерево. ВІДЕО

У четвер, 27 червня, в столиці України розпочалася сильна гроза і шквальний вітер. Потужна злива одночасно накрив центр міста і спальні райони столиці.

В результаті негоди, на Виноградарі вітер зірвав дах одного з промислових будівель, а на Борщагівці дерево звалилося на проїжджу частину, пошкодивши машину, і заблокувало проїзд.

“Від кінцевої швидкісного трамвая до шпалерного ринку на Окружній (в сторону Академмістечка) все варто. Причина — дерево впало на дорогу і авто, для проїзду залишився один ряд. По можливості, краще об’їхати”, – повідомляє в Фейсбуці “Київ Оперативний”.

Дощі йтимуть протягом усього дня, а пориви шквального вітру можуть досягти 20 м / с. Також місцями прогнозується град.

У зв’язку з погодними умовами в столиці оголошено підвищений — жовтий — рівень небезпеки.

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