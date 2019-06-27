Карл Волох: Європейське лицемірство – обмеження права держави захищатися

Апогей європейського лицемірства – коли вони ще й всіляко обмежують право держави себе захищати, як це відбувається з Ізраїлем, – заявляє політичний аналітик Карл Волох, реагуючи на останні події у ПАРЄ. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Карла Волоха у соцмережі фейсбук.

Політичний аналітик пише: «Всі роки, коли навколишній кепкували щодо «глибокої стурбованості» європейців, я хотів сказати: «Не грішіть, хлопці. Те, що вони не бажаю за нас воювати з ядерною державою – це ще далеко не зрада ». Поки Україні, на подив, вдається зберігати підтримку європейців і рятувати санкції – це максимум, на який ми можемо розраховувати. Гірше буде, коли санкції почнуть знімати. А апогей європейського лицемірства – коли вони ще й всіляко обмежують право держави себе захищати, як це відбувається з Ізраїлем.

В України зараз починається другий етап. До третього, сподіваюся, не дійде».

Як відомо

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Нагадаємо, що після беззастережного підтвердження ПАРЄ повноважень російської делегації в асамблеї делегації України, Польщі, Литви, Словаччини, Естонії та Грузії заявили про демарш і звернулися до парламентів і урядів своїх країн щодо ухвалення рішень про майбутню участь в організації.

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