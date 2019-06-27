Вулкан Райкоке прокинувся вперше за 100 років: погляд з космосу

Виверження Райкоке, перше за останні 100 років, розпочався 21 червня. Потужний стовп попелу піднявся над кратером на висоту понад 11 кілометрів, а попільні шлейф розтягнувся на 450 кілометрів. Потоки лави температурою понад 1000 °С сходили з поверхні Райкоке зі швидкістю більше 30 кілометрів на годину.
Так як острови безлюдні, в ході виверження люди не постраждали. Тим не менш, вчені уважно спостерігають за викидами попелу — потенційного джерела небезпеки. Хмари попелу можуть пошкодити скла і турбіни літаків.
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Крім того, велика кількість вулканічного пилу може впливати на клімат. Так, в історії Землі було кілька випадків, коли пил закривала планету від сонячних променів, що провокувало глобальне похолодання — правда, в разі Райкоке про це можна не хвилюватися.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», потужне виверження вулкана в Гватемалі: вид з космосу.
За матеріалами «Фокус»
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