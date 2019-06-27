Бойовики вдарили з артилерії – у ЗСУ нові втрати

На Донбасі активізувалися бойовики – вже з початку поточної доби ворог почав обстрілювати позиції української армії із забороненого Мінськими угодами озброєння. Внаслідок був поранений один боєць Об’єднаних сил, повідомили в Міноборони.

Станом на 12:00 27 червня ворог зробив 12 збройних провокацій. Російсько-окупаційні війська активно вели вогонь з артилерії та мінометів. За підрахунками штабу ООС, противник встиг витратити вісім снарядів 152-го і шість снарядів 122-го калібру, а також в цілому 44 міни калібру 120 і 82 мм.

Так, під ворожий артилерійсько-мінометний вогонь вночі і вранці потрапляли позиції ЗСУ поблизу Новолуганського, Старогнатівки, Світлодарська, Новгородського, і хутір Вільний.

Крім того, ворожий вогонь з автоматичних гранатометів і озброєння БМП фіксувався в районах н.п. Оріхове, Опитне і Золоте-4.

На все обстріли українські військові відповідали адекватно, але без застосування забороненого озброєння. Однак внаслідок ворожих обстрілів був поранений один боєць ЗСУ. Зараз він отримує невідкладну медичну допомогу, стан його здоров’я задовільний.