Джамала замилувала мережу новими фото з сім’єю

Джамала разом із сином та чоловіком показала нові фото.
На світлинах сім’я позує у фіолетовому полі лаванди – пише “Таблоїд”.
Результатом фотозйомки співачка поділилася у мережі.
Крім того, Джа написала вірш, який присвятила своєму маленькому Еміру-Рахману:
Человеку год и три:
Смех, капризы. Научи,
Как так просыпаться, чтоб все время улыбаться,
Чтоб хотелось жить и петь,
И с тобой все кашки есть.
Как “качать”, не зная жанра,
Подпевая “хахаха”
В милой “Johnny, Yes Papa”!
Как увижу я тебя, пожелаю всем добра,
всем здоровья и любви.
Ты пружинку заводи,
не дай Бог сесть на секунду, чтоб Ана не расслаблялась,
а с тобой всегда игралась.
Рано утром, ночью поздней
Ты всегда стоишь на страже, чтоб не тратиться на сон,
Ведь задач-то полон дом!!!
: gazeta.ua
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