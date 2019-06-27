Джамала замилувала мережу новими фото з сім’єю

Джамала разом із сином та чоловіком показала нові фото.

На світлинах сім’я позує у фіолетовому полі лаванди – пише “Таблоїд”.

Результатом фотозйомки співачка поділилася у мережі.

Крім того, Джа написала вірш, який присвятила своєму маленькому Еміру-Рахману:

Человеку год и три:

Смех, капризы. Научи,

Как так просыпаться, чтоб все время улыбаться,

Чтоб хотелось жить и петь,

И с тобой все кашки есть.

Как “качать”, не зная жанра,

Подпевая “хахаха”

В милой “Johnny, Yes Papa”!

Как увижу я тебя, пожелаю всем добра,

всем здоровья и любви.

Ты пружинку заводи,

не дай Бог сесть на секунду, чтоб Ана не расслаблялась,

а с тобой всегда игралась.

Рано утром, ночью поздней

Ты всегда стоишь на страже, чтоб не тратиться на сон,

Ведь задач-то полон дом!!!

: gazeta.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.