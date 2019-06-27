На виборах в Петербурзі пролилася перша кров

У справжній бойовик перетворилася виборча кампанія в Північній столиці. В одних районах кандидатів у депутати душили, в інших — розбивали їхні телефони. Навіть ЦВК в шоці.

Два петербурзьких муніципалітету в середу прогриміли на всю країну. В одному кандидатів у депутати душили прямо на вході, в іншому політиків били і розбивали їхні телефони. І там, і там бійки закінчилися кровопролиттям. Магічним чином ситуація змінилася лише після втручання Центрвиборчкому. «Росбалт» зобразив щасливу розв’язку, але пізніше з’ясувалося — свавілля повернувся на круги своя.

4:30 ранку, біля будівлі муніципального освіти Ржевка на вулиці Комуни починають збиратися люди. Всі вони бажають стати кандидатами в петербурзькі муніципальні депутати на виборах, які відбудуться 8 вересня.

МО Ржевка стало одним з тих районів Північної столиці, де вибори були призначені таємно — 9 червня. Але широка громадськість дізналася про це лише через 11 днів, коли відповідне рішення було опубліковано на сайті ГИКа. А місцева виборча комісія визначила свій, особливий порядок роботи — документи від кандидатів там вирішили приймати лише з 9 до 11 ранку. При цьому термін подачі заявок повинен завершитися вже в цю п’ятницю, 28 червня.

Дізнавшись про те, що на висунення їм залишається всього кілька днів, потенційні кандидати поспішили в ИКМО. Але не тут-то було. Будівля районного виборчкому фактично перейшов на стан облоги: всередину не пускали ні представників «Справедливої Росії», ні навіть депутатів міської законодавчих зборів.

У черзі ж регулярно виявлялися дивні хлопці спортивного виду, в руках у них не було ніяких документів. Майбутні слуги народу також відмовлялися представлятися. Зате якимсь дивним чином всі потрапляли всередину, де потім цілу годину нібито проходили реєстрацію. Логічно, що районна комісія не встигала прийняти всіх бажаючих і закривалася після 11 ранку. У середу події взяли драматичний характер, і про них дізналася вся країна.

Приблизно о пів на десяту ранку незалежні кандидати зробили спробу пройти всередину. Розгорілася бійка, активну участь в якій взяли ті самі спортивні хлопці і охоронець районної адміністрації. Двоє молодців навалилися на одного юнака і, придавивши її до стіни, почали душити.

«Що ви робите?» — обурювалися кандидати, але були фактично викинути з будівлі ИКМО.

«Ви сюди не пройдете!» — кричали їм услід.

За словами одного з тих, хто не потрапив всередину, в штучної черги виявилися в тому числі і діючі депутати.

В 11:00 двері районної виборчої комісії закрилася остаточно. Незалежні кандидати потирали отримані рани, у деяких на одязі були сліди крові. Вони знову не змогли зареєструватися і залишилися на вулиці в очікуванні викликаної на місце поліції.

Через деякий час троє молодих спортсменів несподівано повернулися до адміністрації. В руках вони тримали смартфони і знімали кандидатів на відео. Кореспондент «Росбалта» зробив спробу поспілкуватися з чоловіками.

«А можна з вами поговорити, ви ж кандидати в депутати?» — відповіддю журналісту було мовчання.

Через кілька хвилин до будівлі ИКМО під’їхав автомобіль із співробітниками Росгвардии. Тут же з будівлі вийшов охоронець, кілька днів не пускавший кандидатів всередину. Чоловік одразу пішов у наступ.

«Я одне можу сказати — ось ці люди, я переконався, нахабні, безпринципні, брешуть прямо в очі. Вони можуть і вибухові пристрої підкинути, і гроші, і героїн — загалом, будь-яким способом перешкодити реєстрації кандидатів», — заявив він.

«Підкажіть, а ми можемо пройти всередину, щоб поспілкуватися з головою адміністрації?» — уточнив кореспондент «Росбалта».

«А він по-моєму у відпустці», — знизав плечима охоронець.

«Можете подзвонити йому і дізнатися?»

«Я не можу подзвонити. Телефон є і гроші на ньому є, але номери голови нема».

«Але ми можемо увійти?»

«Зараз ні, звичайно».

Співробітник охорони пішов назад у будинок, закривши за собою двері. Разом з співробітниками Росгвардии натовп кандидатів залишилася чекати появи дільничного — увійти в будівлю можна лише в його присутність. Ті самі спортсмени спокійно обійшли будинок і потрапили в ИКМО через чорний вхід. Журналіста і кандидатів всередину, зрозуміло, не пустили, на наполегливий стукіт у двері не отклинулись. Через вікно чітко видно, що у будинку горить світло.

Скільки б ще тривало томливе очікування — невідомо. Але раптово до будівлі на вулиці Комуни приїхала колона з декількох дорогих машин. З іномарок вийшла делегація в особі голови петербурзького виборчкому Віктора Міненка і члена Цвк Євгена Шевченка.

«Що тут відбувається?» — обурився перший.

«Незалежних кандидатів силовим впливом не пускають всередину, виламують руки. Третій день стоїмо тут», — поскаржилися муніципали.

У цей момент супроводжують Міненко і Шевченко активно стукали в двері. Надій було мало, адже всі останні години кандидати барабанили що є сил. Але раптово та відкрилася. Делегація зайшла всередину.

«Чому двері у вас закрита? Хто дав команду?» — гримів Міненко.

«З 9 до 18 години щодня повинен вестися прийом документів від кандидатів. В даному випадку штучне перешкоджання прийому документів — це кримінально каране діяння», — вторив йому Шевченко, звертаючись до голови районної ИКМО Ірині Трухановой.

«Ми відкрили рівно в 9 і сказали — хто перший, той і проходите. А що там сталося — я не знаю. Ми нікому не відмовляємо у прийомі документів. Чесно кажучи, ми теж боїмося, я сьогодні злякалася за своє життя», — заявила вона. Представник Центрвиборчкому був категоричний.

«Ситуація у нас така. Зараз всі сідають за столи і починають прийом документів. Якщо ви думаєте, що ми зараз поїдемо і ви можете закрити двері, то ви помиляєтеся. Щодня о 10:00 та 18:30 відповідні служби виборчої системи Санкт-Петербурга будуть інформувати керівництво і членів ЦВК про те, що відбувається в кожному муніципалітеті. І не дай бог ми дізнаємося, що таке беззаконня діється на виборах», — підкреслив Шевченко.

Одночасно міськвиборчком змінив терміни прийому документів від кандидатів на виборах до Ржевке. Тепер стартом кампанії вважається 21 червня, а не 9 (у муніципалів є 20 днів на висування). Це рішення має бути схвалено в четвер.

Після відходу делегації виборча комісія Ржевки, нарешті, почала приймати документи у муніципалів. Але, як з’ясувалося, ненадовго. Як повідомив «Росбалту» самовисуванець Ілля Сиялов, через деякий час двері ИКМО знову закрилися, і охорона відмовлялася пропустити ще трьох кандидатів.

«Ми їм сказали — мовляв, ви що, з глузду з’їхали? Тільки що тут були представники Центрвиборчкому і міської комісії. Після цього людей пустили всередину», — сказав співрозмовник агентства.

За його словами, кожному кандидату для подачі документів вистачило і 20 хвилин.