Кандидат від партії “Голос” Притула розповів про операцію 

Що сталося з шоуменом і кандидатом в депутати — ведучий вирішив не розповідати.



Але через кілька днів після першого фото він зізнався на своїй сторінці в Facebook, передає Zrada.today.

“Ще встиг дати пару інтерв’ю, прийняти трохи гостей і знятися в партійному рекламному ролику. Далі насварили й все заборонили. Лікарі сказали, що я — чемпіон! З усіх варіантів такої травми я вибрав найскладнішу. Я сказав, що завжди прагну до максимуму”, – пожартував над собою Сергій Притула.

Він додав, що його якийсь час не буде в Києві, через те, що має відбутися операція і він вимушений лежати в стаціонарі.

“Але постараюся бути активним в мережі. А коли повернуся, то і на ток-шоу. Зрештою, нога — це не голова і не руки! Бережіть себе і будьте здорові! “- додав ведучий.

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