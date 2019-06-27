Мармарис: трохи Європи в серці Туреччини

Мармаріс знаходиться на березі мальовничої бухти, з усіх боків оточеній горами, що поросли сосновим лісом, і омивається двома морями — Егейським і Середземним. Тут гарна довга набережна і велика марина, де швартуються сотні яхт — від величезних і розкішних до маленьких і скромних.

Крім яхтсменів, Мармарис користується популярністю у любителів водних видів спорту, від віндсерфінгу до катання на водних лижах: в бухті, закритою від морських течій, складаються ідеальні для цього умови. А ввечері молодь із задоволенням проводить час у барах і нічних клубах.

Відпочинок в Мармарісі чудово підійде і сім’ям з дітьми, оскільки бухта захищена від штормів, а вхід в море пологий, без різкого перепаду глибини. В самому місті і околицях три аквапарки, які точно сподобаються дітям.

Експрес-інформація по країні

Туреччина (Турецька Республіка) – держава, розташована в Південно-Західній Азії і частково в Південно-Східній Європі.

Прапор



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Столиця – Анкара

Найбільші міста: Стамбул, Анкара, Ізмір, Бурса, Адана, Анталья, Конья

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 783562 км2 (36-я в світі)

Населення – 78,74 млн осіб (18-я в світі)

Офіційна мова – турецька

Релігія – мусульманство

ІЛР – 0,761 (72-я в світі)

ВВП – $798,42 млрд (18-я в світі)

Валюта – турецька ліра

Межує з Грузією, Вірменією, Азербайджаном, Іраном, Іраком, Сирією, Грецією, Болгарією

Крім пляжного відпочинку, нічне життя та спорту, Мармарис цікавий історичними пам’ятками. Візитною карткою Мармаріса є фортеця XVI століття Мармарис Колес (Marmaris Kalesi), яка була військовою базою для армії султана Сулеймана в період завоювання Родосу. Сьогодні там знаходиться археологічний музей. Також варто уваги музей-будівля караван-сараю Хафсы — колишнього заїжджого двору для війська султана.

Обидві споруди були побудовані за наказом Сулеймана Пишного. Зі стін фортеці відкривається приголомшливий вид на бухту.

Якщо хочеться усамітнитися і погуляти по зелених алеях, відчути аромат ладанных дерев, — вам обов’язково потрібно поїхати в парк Ататюрка, 300 км площі якого знаходиться під охороною держави. У парку можна покататися на велосипеді або замовити кінну прогулянку.

Отже, Мармарис надає масу можливостей і варіантів відпочинку, а підібрати підходящий тур для вас з урахуванням ваших інтересів, смаків і переваг допоможе туроператор TUI Ukraine — один з лідерів за напрямком Туреччина. C TUI Ukraine вам гарантовані індивідуальний підхід, надійність і якість сервісу.

Важлива складова вдалого відпустки — вибір хорошого готелю

Тут все залежить від того, як ви плануєте проводити час в Мармарісі і хто складе вам компанію. Для сімейного відпочинку чудово підійде п’ятизірковий Marti Resort.

Елегантний готель розташований у мальовничій бухті Ічмелера, в 8 км від центру Мармаріса. Він складається з декількох корпусів і 12 вілл. У розпорядженні гостей комфортні сучасні номери, велика зелена територія, три відкритих і критий басейни, тенісний корт, SPA-центр, тренажерний зал, прокат велосипедів, дитячий клуб та майданчик з гойдалками та гірками, анімація, захоплюючі вечірні заходи і різноманітне харчування по системі Ultra All Inclusive. Все це лише частина того, що чекає гостей в цьому затишному готелі.

Для романтичних пар і молодіжних компаній ідеальним вибором буде чотиризірковий Martila Perla — готель «тільки для дорослих» (від 16 років). Це комфортабельний елегантний готель на першій береговій лінії в бухті Ічмелера, в 8 км від центру Мармаріса, в оточенні зелених гір.

У готелі вас порадують смакотою у двох ресторанах a la carte і двох барах. Серед розваг: відкритий басейн з джакузі, СПА-центр, сауна, турецька лазня, тренажерний зал, водні види спорту, анімація.

Вечорами проходять дискотеки і концерти. У пішої доступності — десятки ресторанів, бари і клуби.

Обидва готелю мають свої власні піщано-галькові пляжі, на яких з комфортом можна прийняти сонячні ванни, насолоджуючись прекрасними краєвидами.

Якщо ви ще не були у відпустці і тим більше якщо не бачили неймовірну красу Мармаріса і Ічмелера, сміливо звертайтеся до туроператора TUI Ukraine, який підбере для вас найкращий варіант і зробить ваш відпочинок незабутнім.

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