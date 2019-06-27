Під крижаним щитом Гренландії знайдено більше 50 озер

Раніше повідомлялося про чотирьох знайдених гренландських озерах.

Дослідники з Великобританії і США опублікували дані про нові знахідки в журналі Nature Communications.

Наукова робота велася в рамках програми IceBridge NASA. З допомогою радіолокаційних даних радарів NASA була складена карта внутрішніх шарів крижаного покриву Гренландії. Незамерзаюча вода в радарних даних була чітко видна.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

Прапор



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Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Також для створення моделі рельєфу використовувалися супутникові фотографії з дуже високою роздільною здатністю.

Було встановлено, що озера підтримуються в незамерзаючому вигляді завдяки тиску зверху та геотермальному тепла знизу. Поверхневі талі води стікають до дна і збираються в дуплах.

Вчені повідомили, що підлідні озера Гренландії відносно невеликі. Найбільше з них тягнеться всього на 6 кілометрів.

По озерах визначать поведінка льоду

Чому дослідники так зацікавлені цими знахідками? Справа в тому, що водна мережа, що лежить в основі крижаного покриву, показує, як він рухається і дає можливість прогнозувати, що з ним буде в подальшому.

Вода у даному випадку веде себе як мастильний матеріал. В умовах глобального потепління дуже важливо розпізнавати, наскільки швидко лід ковзає до океану. А, значить, стане можливим вибудовувати прогнози про майбутнє підвищення рівня моря.

Раніше увагу науковців, які займаються проблематикою підлідних озер, було особливо прикута до Антарктиди. Там було зафіксовано близько 470 таких об’єктів. І ось тепер себе в цьому відношенні проявила Гренландія.

Разом з тим, дослідники відзначають, що фронт робіт лише намічений. Для ретельного вивчення озер знадобиться більше зусиль і сучасної техніки, яка виміряє глибину вод, розпізнає топографічні умови, досліджує інші важливі фактори.

За матеріалами BBC

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