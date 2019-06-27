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Під крижаним щитом Гренландії знайдено більше 50 озер

27.06.2019

Раніше повідомлялося про чотирьох знайдених гренландських озерах.

Дослідники з Великобританії і США опублікували дані про нові знахідки в журналі Nature Communications.

Наукова робота велася в рамках програми IceBridge NASA. З допомогою радіолокаційних даних радарів NASA була складена карта внутрішніх шарів крижаного покриву Гренландії. Незамерзаюча вода в радарних даних була чітко видна.

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Також для створення моделі рельєфу використовувалися супутникові фотографії з дуже високою роздільною здатністю.

Було встановлено, що озера підтримуються в незамерзаючому вигляді завдяки тиску зверху та геотермальному тепла знизу. Поверхневі талі води стікають до дна і збираються в дуплах.

Вчені повідомили, що підлідні озера Гренландії відносно невеликі. Найбільше з них тягнеться всього на 6 кілометрів.

По озерах визначать поведінка льоду

Чому дослідники так зацікавлені цими знахідками? Справа в тому, що водна мережа, що лежить в основі крижаного покриву, показує, як він рухається і дає можливість прогнозувати, що з ним буде в подальшому.

Вода у даному випадку веде себе як мастильний матеріал. В умовах глобального потепління дуже важливо розпізнавати, наскільки швидко лід ковзає до океану. А, значить, стане можливим вибудовувати прогнози про майбутнє підвищення рівня моря.

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Раніше увагу науковців, які займаються проблематикою підлідних озер, було особливо прикута до Антарктиди. Там було зафіксовано близько 470 таких об’єктів. І ось тепер себе в цьому відношенні проявила Гренландія.

Разом з тим, дослідники відзначають, що фронт робіт лише намічений. Для ретельного вивчення озер знадобиться більше зусиль і сучасної техніки, яка виміряє глибину вод, розпізнає топографічні умови, досліджує інші важливі фактори.

За матеріалами BBC

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