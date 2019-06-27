На Дніпропетровщині чоловік 5 разів пограбував один магазин

У місті Нікополь Дніпропетровської області поліцейські затримали серійного крадія. Протягом 5 днів чоловік непомітно виніс з приміщення магазину 12 одиниць товару. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області

Як розповіли правоохоронці, адміністратор магазину помітив у торговій залі нестачу акустичної колонки, одягу та білизни та викликав поліцію. Переглянувши записи з камер відеоспостереження магазину, поліцейські встановили, що чоловік, тримаючи одяг на одній руці, ховав під нього товар з полиць та непомітно для охорони виходив з магазину не заплативши.

За цією схемою крадій протягом тижня повертався на місце злочину. За цей час 37-річний мешканець Нікополя викрав 12 споживчих товарів.

25 червня слідчим, за погодженням з місцевою прокуратурою, повідомлено про підозру зловмиснику за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.