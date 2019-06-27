Європейський союз продовжив санкції проти Росії на пів року

Рішення Євросоюзу продовжити ще на пів року економічні санкції стосовно окремих секторів російської економіки було прийнято після доповіді канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона про виконання Мінських угод.

27 червня Європейський союз прийняв рішення продовжити економічні санкції відносно окремих секторів російської економіки ще на пів року, до 31 січня 2020 року. Про це пише видання “Гордон” повідомили в прес-службі Ради Євросоюзу.

“Це рішення було прийнято після того, як на засіданні Європейської ради 20-21 червня 2019 року канцлер Німеччини Меркель і президент Франції Макрона поінформували про ситуацію з виконанням Мінських угод, з чим пов’язане рішення про збереження санкцій”, – сказано в повідомленні.

У документі наголошується, що залишити в силі економічні санкції відносно Росії лідери Євросоюзу погодилися одноголосно.

27 червня Рада ЄС закріпив це рішення шляхом письмової процедури.

У списку санкцій 170 фізичних та 44 юридичних особи. Санкції включають заборону на поїздки й заморожування активів. Крім того, європейським компаніям заборонено надавати кошти фігурантам списку.

Заходи спочатку були введені 31 липня 2014 року терміном на один рік у відповідь на дії Росії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. У вересні 2014 року ці фірми були посилені.

Санкції періодично продовжуються. Останній раз це відбулося в березні 2019 року.

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