Ведучий «Річкових монстрів» на каналі Discovery: «екстремальній була рибалка в Чорнобилі»

Джеремі Вейд — біолог, екстремальна рибалка і письменник, який поєднує подорожі та дослідження природи. Він використовує рибалку як спосіб познайомитися з життям людей в таких віддалених місцях, як Конго та Амазонка; але Чорнобиль справив на нього найбільше враження.

Будь небезпечних прісноводних риб в Європі ви знаєте і де вони живуть?

Порівняно з іншими частинами світу, в Європі не так вже багато небезпечних риб. Але от європейський сом, наприклад, може важити 150 кілограмів і бути довжиною в два метри. І якщо наблизитеся до їх гнізда в період нересту, ви можете серйозно постраждати.

Соми влаштовують гнізда на мілководді, всього в двох метрах від поверхні. Захищаючи ікру, вони можуть стати дуже агресивними. Пару років тому я зняв епізод в Німеччині, де в одному з Берлінських озер велика кількість плавців постраждала від зубів цих риб. Постраждалі скаржилися на те, що хтось у воді кусав їх за ноги. Насправді, соми не атакували людей, а захищали свою територію.

Ще одна зубаста риба, яка може ставати агресивною, це щука. Ця риба здатна нападати на птахів, собак і навіть людей. Якщо намагаєтеся зловити щуку, ви повинні бути подвійно акуратні, тому що вони можуть сильно кусатися.

Ще один вид небезпечних риб – це осетрові. Але це не хижі риби, у нього немає зубів. Їх небезпека полягає в їх великій вазі. Коли осетри вистрибують з води, вони можуть упасти на людину і нанести деякий шкоди.

Як уникнути агресії з боку небезпечних риб?

Вони стають агресивним тільки тоді, коли їх турбують. Іноді у водоймах вода дуже мутна і риби погано розрізняють об’єкти. Якщо щука сплутає ногу плавця з дрібною здобиччю, запросто може вхопити зубами. Так що краще не купатися в каламутній воді.

Як люди зазвичай ловлять небезпечну рибу? Є спеціальний метод?

Більшість великих риб — хижаків, тому вони харчуються дрібною рибою. Так що, якщо ви хочете зловити хижака, використовуйте мертву рибу в якості приманки. Також ви можете використовувати металеві або дерев’яні штучні приманки, що імітують рибу.

Щоб зловити потенційно величезну рибу (сома), то потрібно використовувати і відповідне спорядження. Іноді я використовую лінію, яка має розривне навантаження в 50 або навіть 80 кг, це дуже важкий механізм.

Як ви знаходите нові види риб для своїх шоу?

До того, як я почав знімати телевізійні шоу, я провів близько 25 років, подорожуючи по різних місцях. Крім того, я був учителем біології. У мене був цілий список великих прісноводних риб по всьому світу. Проблема в тому, що їх кількість дуже знизилася за останні роки.

За останні сто років знайти рибу стало дуже складно. Тому я проводжу багато досліджень напередодні зйомок, а самі зйомки епізоду зазвичай займають близько трьох тижнів.

Яка риболовля була у вас самої екстремальної?

Напевно, це була рибалка в Чорнобилі кілька років тому. Там була дуже велика популяція судака. Це хижа риба, у неї є гострий плавець на спині. Я ловив судака на маленькі штучні приманки. Зловив екземпляри вагою в 2, 3, 4 кг. Там також був величезний сом. Причиною такого незвичайного розміру сома було зараження водойм, що сталося внаслідок аварії на атомній електростанції. Це місце було ні на що не схоже. Рибалка в Чорнобилі була цікавою і екстремальним досвідом.

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Всі фото: Discovery Channel

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