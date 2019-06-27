«Россеті» виплатить дивіденди в розмірі 5 млрд рублів

У Москві 27 червня відбулося річне Загальні збори акціонерів компанії «Россеті», де було вирішено виплатити акціонерам понад 5 мільярдів рублів дивідендів за I квартал поточного року.

Відзначається, що акціонери компанії підтримали таку пропозицію. Ця сума в два рази перевищує ту, що була виплачена в 2018 році, і порівнянна з обсягом дивідендів, які «Россеті» виплатили за всю історію свого існування.

За словами міністра енергетики Російської Федерації, голови ради директорів «Россетей» Олександра Новака, в минулому році компанія показала ефективну роботу. Зараз вона розвивається і є інвестиційно привабливою: за останні півроку капіталізація «Россетей» зросла на 90%. Також компанія активно впроваджує сучасні технології та розробляє разом з урядом Росії правки в нормативно-правову базу електромережевого комплексу. Завдяки цьому вдасться помітно поліпшити показники.

Генеральний директор холдингу «Россеті» Павло Лівінський зазначив, що показники операційної діяльності ДК в минулому році показали значне зростання. Завдяки цьому зросли фінансові показники і знизився рівень боргового навантаження. Лівінський звернув увагу на те, що однією з головних завдань компанії є зростання дивідендних виплат акціонерам. «Наші фінансові показники дозволяють це зробити», – заявив Лівінський.

У 2018 році «Россеті» передали 762 млрд кВт·год електроенергії і приєднали 19 ГВт потужності. Рівень втрат при передачі електроенергії вперше за весь час опустився нижче 9% – до 8,95%.

Відзначається, що консолідована виручка торік пробила історичну планку, склавши більше одного трильйона рублів. При цьому чистий прибуток збільшилася більш ніж на 3,5 млрд – до 124,7 млрд рублів.