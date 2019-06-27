Зеленський зібрав РНБО через розкрадання в армії

27 червня під час наради РНБО щодо стану реалізації заходів з підвищення ефективності використання бюджетних коштів у секторі безпеки й оборони та ухвалених рішень стосовно розвитку оборонно-промислового комплексу України. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Українці чекають на належну реакцію правоохоронних органів стосовно розкрадання бюджетних коштів у оборонно-промисловому комплексі. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на прес-службу президента.

«Коли ми з вами дивилися журналістські розслідування щодо корупції в оборонній сфері, разом з нами їх дивилися наші бійці та їхні родичі. Якщо виявлені порушення викликають неймовірне обурення у нас, давайте спробуємо відчути, як на це реагують вони. Я дивитимуся на цю ситуацію очима тих, хто захищає Україну», – наголосив Президент.

За словами Глави держави, ті, хто крав у армії, мають бути покарані.

«Ці люди мають понести відповідальність, а ми не повинні у жодному разі допустити повторення цієї ганьби перед нашою армією», – сказав Володимир Зеленський.

Президент констатував, що сфера оборонних закупівель не реформована і найменш прозора серед усіх.