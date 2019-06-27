Горбач: Мета нинішніх обшуків ДБР – зламати волю до опору російській агресії та реваншу

Метою обшуків, які проводить Державне бюро розслідувань у волонтерів, Міністерстві оборони та у військових частинах Збройних сил України є зламати волю в українського суспільства до опору російській агресії та реваншу.

Про це у ток-шоу “Прямий ефір” заявив політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Володимир Горбач. Розповідає «Прямий».

“Цей випадок – це просто одна ілюстрація загальної тенденції. Треба говорити про серйозні речі – чому це робиться? Тим більше, в один день і Бірюков, і 95-а десантно-штурмова дивізія, обшуки йдуть. І йде тиск на дуже багатьох людей, які в ті критичні роки, в той критичний момент початку російської агресії мобілізувалися і чинили опір. І саме по них вже б’ють і будуть бити. Це навіть не залежно від контексту виборчої кампанії, а це в ширшому масштабі, в масштабі розгортання російського реваншу в Україні, який вже тільки сліпий може не бачити. І метою такого тиску, таких вибіркових, точкових ударів буде зламати волю до опору українського суспільства, української нації, волонтерів, силовиків, службовців, політиків, навіть громадських діячів чи якихось експертів. Зламати волю до опору російській агресії – це є мета такої діяльності, яку веде зараз в Україні така людина, як Андрій Портнов, наприклад, який на себе бере відповідальність, як там якийсь ХАМАС за терористичний акт. Каже: я беру відповідальність, це я от роблю, і мені нічого не буде за це”, – заявив експерт.

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На його думку, друга мета таких дій – це посіяти хаос шляхом зловживання правом.

“Тобто вигадування якихось причин, написання заяв, звернення в правоохоронні органи з метою прореагувати. Вони реагують так, як реагують. Рефлекторно реагують, не думаючи, бездумно реагують. Кажуть: ми виконуємо рішення якихось керівних органів, судових органів і так далі. Але мета цього всього – це ще й погрузити країну в цей юридичний абсурд і юридично-правовий хаос, посіяти всередині країни хаос. З якою метою? Зламати здатність і волю до опору українських громадян, чинити опір російській агресії. Всередині країни – хаос. На суди покладатися не можна, на судову систему, тому що вона генерує хаос. Портнов, адвокат начебто, генерує хаос своєю діяльністю. Медіа його підхоплюють, і в результаті у громадян складається враження, що нічого не можна зробити, вся країна в хаосі.

Якщо ми не будемо чинити опір на всіх рівнях – на політичному, інформаційному, військово-безпековому і юридичному – нас будуть просто знищувати по одному. Ще раз закликаю мати волю до опору і чинити цей опір”, – додав Горбач.

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Раніше “Прямий” повідомляв, що Державне бюро розслідувань проводить обшуки у кандидата в народні депутати від партії “Європейська солідарність” Юрія Бірюкова.

Також Юрій Бірюков розповів, що Державне бюро розслідувань нічого не знайшло, а забрало неробочу флешку і два блокноти.

На думку ветерана АТО Валерія Прозапаса, обшуки у кандидата в депутати від “Європейської Солідарності” Юрія Бірюкова пов’язанні не з політичним тиском, а з намаганням поставити під удар українську армію.

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