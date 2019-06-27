Сарган: Розшук Гужви скасовано

Шевченківський районний суд Києва скасував розшук головного редактора інтернет-видання «Страна.ua» Ігоря Гужви через отримання ним політичного притулку в Австрії, повідомила речниця генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган у коментарі Радіо Свобода.

«Так, правда, суд скасував розшук Гужви», – сказала Сарган.

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Нагадаємо, що у червні 2017 року Гужву затримали після обшуків у редакції видання «Страна.ua». Щодо нього відкрите кримінальне провадження за статтею 189 Кримінального кодексу України (вимагання). За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Філіпковським вимагали від народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька 20 тисяч доларів.

Згодом суд обрав Гужві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 544 тисячі гривень. За Гужву внесли заставу, і він вийшов із СІЗО.

31 січня 2018 року Гужва заявив, що виїхав з України до Австрії після завершення терміну запобіжного заходу. 1 жовтня Гужва заявив про отримання притулку в Австрії.

Головний редактор «Страна.ua» назвав висунуті йому звинувачення у вимаганні коштів «сфабрикованими».

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