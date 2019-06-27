У Фінляндії будують найвищий у світі замок з піску

Будівництвом 18-метрової конструкції займається фінська скульптор Кіммо Фрості, якому допомагають шість осіб.
Щоб рекорд був зарахований, будівельникам не можна вдаватися до допомоги підтримуючих конструкцій: конструкція повинна складатися виключно з піску і води.
Будова буде представляти собою конус з діаметром підстави 22 метри. На нього піде близько 4000 тонн піску.
Експрес-інформація по країні
Фінляндія (Фінляндська Республіка) – держава на півночі Європи.
Прапор
Герб
Столиця – Гельсінкі
Найбільші міста: Гельсінкі, Еспоо, Тампере, Вантаа, Турку
Форма правління – Парламентсько-президентська республіка
Територія – 338 430 км2 (64-я в світі)
Населення – 5,47 млн чол. (114-я в світі)
Офіційні мови – фінська, шведська
Релігія – лютеранство
ІЛР – 0,883 (24-я в світі)
ВВП – $272,2 млрд (41-я в світі)
Валюта – євро
Межує з Росією, Швецією, Норвегією
Будувати замки – лаппеенрантская традиція. Черговий примірник стане п’ятнадцятим в історії, але всі його попередники не були вище 10 метрів і на рекорд не претендували.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», зараз самим високим замком з піску в світі вважається 16,68-метрова скульптура в Дуйсбурзі (Німеччина; на знімку вгорі).
За матеріалами 34travel.me
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