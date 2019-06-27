У Фінляндії будують найвищий у світі замок з піску

Будівництвом 18-метрової конструкції займається фінська скульптор Кіммо Фрості, якому допомагають шість осіб.

Щоб рекорд був зарахований, будівельникам не можна вдаватися до допомоги підтримуючих конструкцій: конструкція повинна складатися виключно з піску і води.

Будова буде представляти собою конус з діаметром підстави 22 метри. На нього піде близько 4000 тонн піску.

Експрес-інформація по країні

Фінляндія (Фінляндська Республіка) – держава на півночі Європи.

Прапор



Герб



Столиця – Гельсінкі

Найбільші міста: Гельсінкі, Еспоо, Тампере, Вантаа, Турку

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 338 430 км2 (64-я в світі)

Населення – 5,47 млн чол. (114-я в світі)

Офіційні мови – фінська, шведська

Релігія – лютеранство

ІЛР – 0,883 (24-я в світі)

ВВП – $272,2 млрд (41-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Росією, Швецією, Норвегією

Будувати замки – лаппеенрантская традиція. Черговий примірник стане п’ятнадцятим в історії, але всі його попередники не були вище 10 метрів і на рекорд не претендували.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», зараз самим високим замком з піску в світі вважається 16,68-метрова скульптура в Дуйсбурзі (Німеччина; на знімку вгорі).

За матеріалами 34travel.me

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