27 червня: все що треба знати за сьогодні. Напад на ексмера Конотопа

(27.06.2019) Напад на ексмера Конотопу, в Колорадо знайшли рештки динозавра, чистки в “Голосі” Свати на 1+1. Що цікавого трапилося за сьогодні. Zrada.today підготувала для своїх читачів самі цікаві новини та події в історії, які відбулися в цей день.

У ніч на четвер невідомі завдали тяжких тілесних ушкодженнь екс-меру Конотопа (Сумська обл.), Кандидату-самовисуванцю на позачергових парламентських виборах по 160 одномандатному виборчому округу Артему Семеніхіну;

Цитата дня:

“Вона повинна бути дуже привабливою”, – Далай-лама про жінку на посту буддійського лідера

Центральна виборча комісія (ЦВК) України затвердила форму і текст виборчого бюлетеня для голосування в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та в 199 одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року;

Цифра дня 600 млн.грн

В ці кошти Україні обійшлися суди з Ігорем Коломойським;

Телеканал 1+1 знову запускає показ сімейно-комедійного серіалу “Свати”, демонстрація якого кілька років була заборонена;

Курйоз дня

Правоохоронці й досі не знайшли зброї, з якої поліцейські застрелили 5-річного Кирила Тлявова

Після виявлення журналістами програми “Схеми” зв’язку між нардепом від Блоку Петра Порошенка Глібом Загорієм, в партії “Голос” вирішили відкликати свого кандидата у народні депутати в одномандатному окрузі №121 Львівської області Дмитра Огньова;

Дні народження видатних людей

27 червня у 1833 році народився Владислав Заремба, український композитор, піаніст і педагог. Батько композитора та диригента Заремби Сигізмунда Владиславовича;

Брейк-данс, серфінг, скейтбординг та скелелазіння включили в програму Олімпійських ігор в Парижі;

Цей день в історії

27 червня в 1663 році у Ніжині відбулася козацька рада (Чорна рада) на якій гетьманом Лівобережної України було обрано Івана Брюховецького.

27 червня у 1709 році під Полтавою зазнали поразки війська шведського короля Карла XII і українського гетьмана Івана Мазепи у бою проти московських військ царя Петра I. Це зупинило намагання гетьмана Івана Мазепи, котрий виступив союзником шведів, покласти край зазіханням Московського царства на землі України. Він змушений був шукати захисту в Османській імперії і невдовзі помер у селі Варниці біля Бендер;

У Харкові на станції метро “Московський проспект” через прорив труби стався потоп;

Відео дня

У Харькові затопило станцію метро “Московський проспект. Відео

У США штаті Колорадо будівельники на місці будинку престарілих виявили кістки динозавра трицератопса, які пролежали під землею 68 млн. років

Watch paleontologists dig up the bones of an adult triceratops buried in bedrock near Denver, Colorado. Scientists say the fossils are 68 million years old. https://t.co/nRzRp8Ddi5 pic.twitter.com/SDWu6O07mk

— CNN (@CNN) 27 червня 2019 р.

Далай-лама хоче, щоб будь-яка жінка, яка змінить його на посаді буддійського лідера була дуже привабливою;

що відзначають 27 червня?

Всесвітній день рибака

Долар, Євро, нафта, біткоїн станом на 27 червня

1 € = 29.73₴

1 $ = 26.16₴

1 ₽ = 0.416₴

Нафта = 66,32 $ за барель

1 BTC (біткоїн) = 11 839,20$

Цікаві меми

