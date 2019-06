Помер президент Тунісу Беджі Каїди Ес-Себсі. Йому було 92 роки, повідомляє Daily Sabah.

Вранці 27 червня політика доставили у військову лікарню столиці країни. В адміністрації глави держави інформували громадськість про сильне нездужання лідера.

Раніше в пресі були повідомлення про проблеми зі здоров’ям в Ес-Себсі. Минулого тижня його також госпіталізували в медустанову.

View this post on Instagram

"Le doyen du monde " Portrait du président de la république tunisienne Beji Caid Essibssi ,91 ans ,un âge qui lui vaut le titre du président le plus âgé au monde . "The Dean of the World" Portrait of the President of the Tunisian Republic Beji Caid Essibssi, 91 years old , an age that earned him the title of the oldest president in the world. Tunisia Amine Landoulsi #bejicaidessebsi #president #oldest #oldestpresidentintheworld #oldestpresidentever #tunisia #story #hand #lamain #leslignesdelamain #handline #lenses #photoobserver #lensculture #politics series #postcards #storytelling #tunisia #mappafrica #iphonography #postcardsfromtheworld #helloicp#subjectivelyobjective #letsgosomewhere #keepexploring #everybodystreet #passionpassport #paperjournalmag #photographer

A post shared by Amine Landoulsi (@aminelandoulsi) on Nov 23, 2017 at 3:16pm PST

Погіршення самопочуття президента відбулося на тлі терактів. 27 червня в столиці Тунісу в результаті двох атак смертників загинув один поліціянт. За даними правоохоронців, ще вісім людей отримали поранення.

Беджі Каїди Ес-Себсі був президентом Тунісу з 2014 року. Не так давно він оголосив, що не планує брати участь в президентських виборах в листопаді. Політик заявляв про бажання бачити на головному посту молодшу людину.

Беджі Каїди Ес-Себсі — туніський державний і політичний діяч, адвокат. За свою політичну кар’єру займав різні посади в міністерствах. Він був найстаршим чинним президентом у світі з 21 листопада 2017 року.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!