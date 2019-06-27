Любителям фаст-фуду загрожує дефіцит сперматозоїдів

З 2008 по 2017 рік міжнародна команда вчених відстежувала зв’язок між якістю харчування та репродуктивною здатністю сильної статі на прикладі 3000 молодих чоловіків. Виявилося, що кількість сперматозоїдів у чоловіків, які зазвичай їдять «західну» їжу з високим вмістом жирів, було в середньому на 25,6 мільйона нижче, ніж у чоловіків, що харчуються більш різноманітно і корисно: рибою, куркою, фруктами, овочами.

За 40 років сперматозоїдів стало на 59 відсотків менше

У звіті щорічних зборів Європейського товариства репродукції і ембріології вчені повідомили, що за майже 40-річний період кількість сперматозоїдів у чоловіків Північної Америки, Європи, Австралії та Нової Зеландії впало на 59 відсотків.

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Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

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Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Результати підтвердили, що дотримання в цілому здорової дієти пов’язано з більш високою кількістю сперматозоїдів і більш сприятливими маркерами функції сперми.

Чарльз Ліндеманн, почесний професор і дослідник Мічиганського університету (США) зауважив, що на якість сперми впливає дефіцит вітамінів і мінералів. А ось добре збалансована дієта, що включає молочні продукти і свіжі овочі в поєднанні з достатнім сном, відсутністю стресів і фізичними вправами, суттєво допомагає поліпшити сексуальне здоров’я чоловіків.

Хочеш завагітніти – їж фрукти?

Цікаво, що аналогічний рада в рівній мірі відноситься і до жінок, стурбованим фертильністю.

Згідно з недавнім австралійському дослідженню більше 5500 представниць слабкої статі, жінкам, які їдять багато фаст-фуду і мало фруктів, потрібно більше часу, щоб завагітніти, ніж тим, раціон яких включає достатню кількість фруктів.

Дослідники виявили, що жінкам, які їли фаст-фуд чотири або більше разів на тиждень, потрібно на місяць більше часу, щоб завагітніти, ніж жінкам, які їли фрукти та іншу корисну їжу. Жінкам, які їли фрукти менше трьох разів на місяць, також потрібно більше часу для зачаття, ніж тим, хто їв фрукти три або більше разів на день.

Разом з тим, вчені вважають, що, на жаль, для лікування безпліддя не існує чарівної комбінації продуктів.

За матеріалами CNN

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