Наслідки негоди в Києві: деревами завалило 15 авто, двох осіб госпіталізували

Внаслідок негоди в Києві було госпіталізовано двоє осіб, крім того, рятувальники звільнили від дерев 15 авто. По це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у м. Києві

За даними відомства, внаслідок негоди у Києві стався ряд подій, для ліквідації яких залучались підрозділи ГУ ДСНС України у столиці, а саме: падіння дерев на проїжджу частину, на автомобілі, на будинки та на людей.

Рятувальники виїжджали 15 разів для прибирання дерев з автомобілів по різних адресах. Ще 4 рази вони виїжджали для прибирання дерев з будинків.

Всі інші виїзди рятувальники здійснили для прибирання дерев з проїжджих частин.

До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів бригадами швидкої медичної допомоги госпіталізовано жінку з вул. Антоновича та чоловіка з Лісового проспекту.

Станом на 15:30 рятувальники здійснили 42 виїзди для ліквідації подій.