Прийдіть і покажіть, – Ар’єв про заяву нової влади щодо ПАРЄ

Бравада представників нової влади – ось ми у новому парламенті прийдемо в ПАРЄ і всім покажемо, викликає лише одну реакцію: спочатку прийдіть і покажіть. Бо наразі події свідчать про протилежне. Таким чином відреагував народний депутат, керівник української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв на закиди команди Зеленського щодо повернення РФ до Асамблеї. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис депутата в соціальній мережі фейсбук.

Володимир Ар’єв у своєму дописі заявляє, що залишити без реакції рішення ПАРЄ – підтримати торжество несправедливості.

«Святкування 70-ліття Ради Європи було скасовано цього тижня – немає що святкувати. Відзначати лицемірство замість принципів повстидались навіть учасники лицемірства. Лише представники сімох делегацій, які зробили демарш, Британці та інші, хто був проти безумовного повернення росіян, показали вчора гідність і відданість цінностям», – додає депутат.

У своєму дописі Ар’єв також пояснив, які вимоги має виставити українська делегація до ПАРЄ, щоб знову повернутися до роботи.

«Ми зупинили роботу і заявили про консультації в Верховній Раді. Вважаю, Україна має виставити вимоги відновлення участі української делегації. Не шантажистські як Росія, а цілком відповідні правозахисній діяльності Парламентській Асамблеї Ради Європи: переконайте своїх нових сусідів по сесійній залі відпустити українських моряків, повернути судна, звільнити всіх бранців з тюрем Росії, анексованого Криму та окупованого Донбасу, захистіть права кримських татар тощо. Виконане? Тоді можна повертатись. Інакше поважати не будуть», – резюмує керівник української делегації.

Володимир Ар’єв нагадує, що всі західні партнери останні два роки обіцяли не повертати РФ в ПАРЄ. Однак, виявилося, що все це були лише порожні розмови. Він наголошує: «Обдурили. Цинічно збрехали. І що тепер? Проковтнути? Україна останні 5 років показала силу і стала суб’єктною, зараз, нова влада знову робить її об’єктом в руках інших. І це неприпустимо».

Наприкінці допису депутат заявляє, що представники нової влади думають, що прийшовши в ПАРЄ зможуть змінити ситуацію, хоч їхні дії свідчать про протилежне.

«А бравада представників нової влади – ось ми у новому парламенті прийдемо в ПАРЄ і всім покажемо, викликає лише одну реакцію: спочатку прийдіть і покажіть. Бо наразі події свідчать про протилежне», – наголошує парламентар.

У свій допис Володимир Ар’єв додав свій останній виступ в ПАРЄ.

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Нагадаємо, що українська делегація залишила засідання Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у середу після повного підтвердження повноважень російської делегації в асамблеї.

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