Клімкін відмовився допомагати Зеленському

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відреагував на критику президента країни Володимира Зеленського, який вимагав від МЗС, який без погодження відповів на російську ноту, пояснити свої дії.

«Всі повноваження сформулювати таку ноту у нас, як у Міністерства закордонних справ України були. Додаткового узгодження в цьому контексті нам не потрібно», – заявив Клімкін в інтерв’ю «Українській правді».

Відповідаючи на питання про особисті розбіжності із Зеленським, Клімкін сказав, що емоції коментувати не буде.