Мартін Брест: АрміяФМ перестане віщати на ООС і окуповані території

Ветеран АТО, блогер-волонтер, автор романі про віну з РФ на Донбасі Мартін Брест (Олег Болдирєв) повідомив про те, що радіо АрміяФМ перестане віщати на ООС і окуповані території. Повідомляє Zrada.today з посиланням на допис блогера у соціальній мережі фейсбук.

«Ну ось, в принципі, і все. У липні і на початку серпня закінчуються дозволить на ТИМЧАСОВЕ мовлення в ООС і на Чонгарі. Подовжений ці дозволили повинні були бути ще в травні … але Нацрада з питань телерадіомовлення цього не зробили, не роблять і зараз – не приходять члени Нацради на засідання», – пише Мартін Брест.

Блогер детально розповів які міста не будуть охоплені мовленням українського радіо.

«У липні, одинадцятого числа, через два тижні – ми втратимо мовлення в Гірніку, Бахмутівка і на Чонгарі. Другого серпня – Маріуполь, Бахмут, Волноваха, Слов’янськ, Краматорськ, Світлодарськ та Попасна. Мовлення, домагатися до Донецька і Луганська … ну ви зрозуміли.

Те ж саме відбувається з українськими телеканалами. На теле- і радіочастотах вже почали мовлення російські і сепарскі станції, що працюють з Донецька і Луганська», – наголошує Мартін Брест.

Наприкінці допису ветеран АТО заявляє, що ненавидить приносити погані звістки і дякує людям, які працювали на радіо Армія FM.

«Ненавиджу приносити погані звістки. Але це – саме вони.

Яна Холодна – було честю працювати з тобою і твоєю командою Армія FM», – пише Мартін Брест.

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Нагадаємо, що на початку червня повідомлялося про те, що у більшості населених пунктів північного Криму українські FM-частоти захопили російські радіостанції.

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