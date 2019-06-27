Нечестные технологии: как на парламентских выборах борются за власть

Для честной борьбы и конкуренции в нашей стране обычно нет времени. В попытках максимизировать свою прибыль, украинские олигархи лоббируют выгодные решения через подконтрольных чиновников, а это – нечестная конкуренция. То же самое касается борьбы за власть. Когда противники олигархов пытаются менять прогнившую систему, идут в ход “грязные” предвыборные технологии. В частности, в мажоритарных округах.

Пройти в Верховную Раду через мажоритарную систему – единственная возможность для независимых кандидатов, целью которых является внедрение положительных изменений в государстве, а не зарабатывание денег за счет депутатской кнопки. В списки политических партий попадают только “свои” люди (и не обязательно честные), поэтому пространство для маневра остается небольшим.

Кандидаты-клоны как черная технология

Бывает так, что кандидат по определенному округу пытается делать реальные вещи для улучшения жизни и ситуации в регионе. Он имеет достаточную поддержку населения, но на этом округе вынужден конкурировать с большими политсилами, для которых этот регион – базовый. В погоне за депутатскими мандатами эти политсилы уходят в грязную борьбу. Эти партии регистрируют кандидатов-клонов своего главного оппонента-самовыдвиженца.

Иллюстративное фото

Подобную ситуацию мы наблюдали на парламентских выборах 2014 года, когда кандидаты-клоны были в избирательных списках многих областей. Хорошо сработала эта технология на 216 округе в Киеве. Тогда клон смог оттянуть достаточное количество голосов, чтобы “нужный” кандидат-оппонент победил.

По данным исследовательского центра “ОПОРА”, на внеочередных парламентских выборах в Украине 26 октября 2014 приняло участие 33 пары кандидатов-двойников. Среди них 30 кандидатов выиграли в своих округах даже несмотря на присутствие клонов, а 3 кандидата с минимальным результатом проиграли своим оппонентам из кандидатов-двойников, которые отобрали у них проценты, необходимые для победы.

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На внеочередных парламентских выборах 2019 года эта тенденция лишь усиливается. Представители команды Зеленского уже подали иск в правоохранительные органы из-за грязных манипуляций среди кандидатов-мажоритарщиков.

У Зеленского говорят, что часть таких кандидатов в депутаты указали в своих анкетных данных информацию о том, что они якобы работают в частном предприятии “Слуга народа”, ООО “Слуга народа” или общественных организациях “Слуга народа”. Это фейковые организации, цель которых одна – ввести в обман избирателя и за счет чужого имени либо пройти в парламент, либо оттянуть голоса для победы другого кандидата.

Кандидаты-клоны сейчас

Нашествие клонов также переживает народный депутат Сергей Рыбалка, который баллотируется по 107 избирательном округе в Луганской области. Данные ЦИК говорят о том, что у Рыбалки есть аж три клона. Причем один из них – полный тезка нардепа.

Сергей Рыбалка

Один из однофамильцев (Александр Рыбалка) не работает и не имеет высшего образования. Этот человек живет в Черкасской области. Сложно представить, как он человек решил баллотироваться в нардепы, да еще и в Луганской области. А хотя нет, здесь ситуация понятная.

Источник: ЦИК

Также на 107 округе баллотируется Олег Зеленский, который явно рассчитывает сыграть на победу за счет фамилии президента. Таких “Зеленских” есть много и в других избирательных округах.

“Информация о том, что на парламентских выборах появляются кандидаты – однофамильцы и тезки известных политиков, является свидетельством фундаментального дефекта выборов”, – говорит политолог Вадим Карасев.

По его мнению, черные политтехнологи не уважают избирателей, намеренно подсовывая им кандидатов-клонов:

“Вот посмотрите, выдвигают однофамильцев кандидатов. Это, кстати, такой маркер: если против тебя выставили клона – значит у тебя высокий рейтинг и ты можешь выиграть. Если двух клонов – значит ты точно лидер. Ну а если троих – то тебя боятся и не знают, как “сбивать”, – резюмировал Карасев.

Как решить проблему?

По словам нардепа Игоря Попова, проблему можно было бы решить одним решением ЦИК, которое позволило бы пронумеровать кандидатов в бюллетене. Это решение было бы в интересах избирателей, ведь черные технологии тогда стали бы не столь эффективными.

“Необходимо как-то решать проблему юридически. Надо указывать “девичьи” фамилии тем клонам, которые их поменяли перед выборами. Надо вводить порядковые номера кандидатов в бюллетене. Если это не сделала Рада изменениями закона – пусть примет решение Центризбирком. Помните, на президентских выборах однофамилец Тимошенко набрал полтора процента голосов? Если были бы номера кандидатов в бюллетене, кандидаты бы в своей агитации делали упор на номере, и ошибок избирателей было бы меньше”, – подчеркнул политический эксперт Вадим Карасёв.

Еще один вариант – внимательно перечитывать бюллетень и информацию о кандидате. Именно внимательность поможет свести на нет грязные уловки политтехнологов, которые ведут нечестную борьбу.

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